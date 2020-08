Lažni zdravilec še naprej ''zdravi''

Pred desetimi leti je na predavanju v Tržišču glasno napovedoval, da bo tam odprl center ajurvedske medicine in zaposlil deset ljudi ... (foto: arhiv DL)

Smajo Safić Gupta na sodišču (foto; arhiv; B. B.)

Poročali smo že o sojenju zdravilcu Smaju Gupti, ki so mu mnogi posodili denar, vračal pa ga ni. Po odločitvi višjega sodišča se je znova znašel na zatožni klopi. Na krškem okrožnem sodišču je tako aprila Posavka Katarina že pripovedovala, da ji je Smajo Safič Gupta, zdravilec bosanskih korenin, ki je zase trdil, da je doktor indijske ajurvedske medicine, še vedno dolžan več kot 5000 evrov, zanj je vzela celo posojilo. Izkazalo se je, da si je denar izposojal tudi drugod, na indijskem veleposlaništvu, kjer so opravili poizvedbo o njem, pa nimajo nobenih podatkov, da bi Gupta v Indiji kdaj študiral njihovo tradicionalno medicino.

’’Zdravilec’’ se je moral zaradi nepovrnjenega dolga že pred časom zagovarjati na krškem okrožnem sodišču. To ga je lani oprostilo obtožb o goljufiji, a je višje sodišče sodbo pozneje razveljavilo in jo, kot omenjeno, vrnilo v ponovno sojenje. In zdaj ga je, kot poročajo Slovenske novice, sodišče v Krškem spoznalo za krivega. Sodnica je sledila predlogu tožilke in mu izrekla kazen sedmih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, šest mesecev po pravnomočnosti sodbe pa mora plačati preostanek dolga.

Gupta medtem še kar naprej opravlja terapije, čeprav nima licence za opravljanje dejavnosti. Kot je napovedal, se bo na sodbo pritožil.

M. K.