Krizno skladiščenje vina tudi na bizeljsko-sremiškem in v Beli krajini

11.8.2020 | 08:30

Simbolna slika (foto: arhiv)

Za novo podporo vinarjem, s katero želi država odpraviti motenje na trgu z vinom, ki so nastale zaradi posledic covida-19, je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja doslej dobila 81 vlog. Za krizno destilacijo vina jih je doslej prejela 62 za 7,2 milijona litrov vina, za krizno skladiščenje pa 19 za 1,1 milijona litrov vina.

Rok za oddajo zahtevkov za ukrepa podpora za krizno destilacijo vina in podpora za krizno skladiščenje vina se je iztekel 5. avgusta. "Ker lahko zahtevki na Agencijo za kmetijskega trge in razvoj podeželja prihajajo nekaj dni po končanem roku za oddajo, točnega števila vlog še ne moremo podati," so povedali na kmetijskem ministrstvu.

Krizna destilacija ...

Za ukrep krizne destilacije vina imajo doslej 62 vlog 45 različnih vlagateljev, od tega 31 fizičnih oseb in 14 pravnih oseb. Predvidena količina vina v destilaciji je 7.204.057 litrov vina, od tega so jih 6.923.757 litrov prijavile vinske kleti in zadruge, 280.300 litrov vina pa ostali vinarji.

... in krizno skladiščenje

Za ukrep krizno skladiščenje vina so prejeli 19 vlog 19 različnih vlagateljev. Sedem jih je iz Goriških brd, dva z vinske regije Bizeljsko Sremič, eden s Krasa, trije iz Bele krajine ter po dva iz slovenske Istre, Vipavske doline in Štajerske. Predvidena količina skladiščenega vina je 1.128.707 litrov vina, od tega 856.664 litrov letnika 2019 in 272.043 litrov letnika 2018.

Ali bosta sprejeta ukrepa poleg že izvedene zelene trgatve dovolj za odpravo motenj na vinskem trgu, bo ministrstvo lahko ocenilo ta teden, ko bodo znane končne številke, so napovedali.

Podpora iz ukrepa za destilacijo vina se prizna pridelovalcem vina za tiste količine, ki se ne tržijo in jih ni mogoče uskladiščiti. Alkohol, proizveden z destilacijo, mora biti uporabljen za industrijske namene, med drugim za razkužila, farmacevtske izdelke in pridobivanje energije. Uredba določa, kdo so upravičenci, višina podpore pa znaša 0,80 evra na liter vina.

Po ukrepu za krizno skladiščenje vina se mora vino letnikov 2018 in 2019 skladiščiti najmanj šest mesecev do enega leta. Namen je, da se izvede začasni umik določenih količin vina s trga. Vino, ki je predmet podpore za krizno skladiščenje, se mora skladiščiti najmanj od oktobra letos do konca marca prihodnje leto. Višina podpore za eno leto skladiščenja vina znaša 10 evrov na hektoliter vina, v primeru krajšega obdobja skladiščenja se višina podpore sorazmerno zniža.

Zaradi koronavirusa, ki je za nekaj časa ustavil javno življenje, vinogradniki niso mogli prodati načrtovanih količin vina. Za rešitev vinskega sektorja je država pripravila omenjena ukrepa in zeleno trgatev, za katere je namenila dobrih 11 milijonov evrov. Na ukrep za zeleno trgatev, ki jo je bilo treba opraviti do sredine avgusta, je agencija prejela 296 vlog za skupaj 328 hektarjev vinogradniških površin. Nekaj več vlog ali 188 so prejeli iz vzhodnega dela Slovenije za 203 hektarje.

Vinarji so že pred časom lahko zaprosili tudi za finančno nadomestilo zaradi več kot 20-odstotnega izpada prihodka v proizvodnji vina. V sklopu tega ukrepa je agencija 1922 vinarjem zagotovila 2,9 milijona evrov pomoči.

STA; M. K.