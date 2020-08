Trebanjski prostoferji v »uniformah«

11.8.2020 | 09:40

Šoferji trebanjskega Prostoferja (skovanka je nastala iz besed prostovoljni in šofer), zbrani pred avtom, s katerim prevažajo starejše. (Foto: Občina Trebnje)

Trebnje - Leto dni je že, odkar so v občini Trebnje začeli s projektom Prostofer, s katerim nudijo brezplačne prevoze starejšim osebam, ki so ostali sami oz. brez prevoza do nujnih opravkov.

Lepo je slišati, da je projekt, ki ga je občina izpeljala v sodelovanju z Društvom upokojencev Trebnje in Zavodom Zlata mreža, zaživel, da se mnogi poslužujejo teh brezplačnih uslug.

Namen Prostoferja je namreč povečati mobilnost upokojencev in invalidov, starejšim od 65 let, ki mnogi pogosto potrebujejo prevoz do zdravnika, lekarne, upravne enote, ali drugih zavodov, pa sami nimajo avta ali ga ne morejo več voziti, nimajo pa tudi svojcev, ki bi jih tja zapeljali. Včasih je vmes tudi socialno težka situacija. Zdaj lahko od ponedeljka do petka med 8. uro in 16. uro le pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080-10-10 in se dogovorijo za prevoz (najmanj dva dni pred želenim prevozom).

»Povpraševanje je res veliko, čedalje več ljudi se zanima za ta prevoz. Koristijo ga predvsem starejši in osamljeni, kdaj dobimo kako prošnjo tudi preko centra za socialno delo. Nekateri uporabniki so stalni, vsak teden pa je tudi kak nov obraz,« pove predsednica Društva upokojencev Trebnje Darinka Krevs in doda, da so vožnje v glavnem kratke.

Odpeljati jih je treba do bližnjega zdravnika, trgovine, banke, na kak urad, včasih v novomeški zdravstveni dom, so pa tudi primeri, ko so starejše zapeljali na kak zdravniški pregled v Ljubljano ali v Valdoltro.

Kdo so prostovoljci oz. prostoferji, kako dobro je zanje poskrbela trebanjska občina, kaj o projektu meni koordinatorica na občini in več o pomenu projekta pa si preberite v aktualni številki Dolenjca.

L. Markelj