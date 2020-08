56 vzorcev brisov, vzetih v DSO Novo mesto, negativnih

11.8.2020 | 06:30

Novo mesto - V Domu starejših občanov Novo mesto so po v petek potrjeni okužbi tamkajšnje delavke z novim koronavirusom včeraj vzeli brise 57 stanovalcem negovalnega oddelka, kjer je ta delala. Po zvečer prejetih izidih so pristojni pregledali 56 brisov in za te ugotovili, da so negativni. Kako je s 57. brisom, bodo preverili danes.

Direktorica novomeškega doma starejših Milena Dular je pojasnila, da izida za omenjeno 57. testiranje niso prejeli in da bodo, kako je s tem, preverili takoj, ko bo to možno.

V Domu starejših občanov Novo mesto so sicer po v petek potrjeni okužbi v soboto opravili testiranja še treh sodelavk, ki so bile z okuženo v neposrednem stiku oz. v isti izmeni. Vsi trije testi so bili negativni, včeraj pa so z odvzemom brisa, kot omenjeno, preverili še 57 stanovalcev negovalnega oddelka, kjer je delala okužena sodelavka.

Znakov okužbe nima nihče

Dularjeva je tudi zagotovila, da za zdaj ne kaže, da bi se kdo od omenjenih stanovalcev počutil slabše oz. da nihče nima kakšnih znakov okužbe.

Takoj po odkriti okužbi so v domu sicer izvedli preventivne ukrepe. 12 delavk, ki so bile z okuženo v stiku, je ostalo doma, oddelek, na katerem je delala, pa so spremenili v sivo cono.

Dom s 345 varovanci je do nadaljnjega za obiskovalce zaprt.

M. K.; STA