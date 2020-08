Nadležni sršeni in ose zaposlujejo gasilce

11.8.2020 | 07:00

Sršenje gnezdo je lahko tudi takšno - tole je v sebi skrivalo šest plasti satovja. (Foto: arhiv DL; B. B.)

Sinoči ob 19.46 so na Glavnem trgu v Sevnici gasilci PGD Sevnica odstranili sršenje gnezdo s stanovanjskega objekta.

Ob 19.45 pa so v Dolenji vasi pri Artičah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili več osjih gnezd z ostrešja stanovanjskega objekta.

Avto gorel na AC

Ob 15.34 je na avtocesti v občini Ivančna Gorica gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Grosuplje, Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj požara, pogasili požar na vozilu, odklopili akumulator in vozišče očistili razlitih motornih tekočin.

Trčila kombinirano in osebno vozilo

Ob 11.58 sta v naselju Mrtvice, občina Kočevje, trčili kombinirano vozilo in osebno vozilo. Pri tem se je osebno vozilo zletelo z vozišča in se prevrnilo. Gasilci PGD Kočevje so odklopili akumulatorja, vozišče očistili razlitih motornih tekočin, vozilo postavili nazaj na kolesa in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovane osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA, na izvodu Cesta desno;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2, na izvodu Betonski drog desno.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE, izvod proti Gradniku.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI RATEŽU, TP VODOVOD RATEŽ, TP RATEŽ VOVKO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP KRIŠKA REBER, na izvodu proti SEJENICAM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Prižev Dol nizkonapetostni izvod Prižev Dol levo med 8. in 11. uro; na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Gaberska gora med 8.15 in 12.30 uro ter Rupa med 8.15 in 14.15 uro.

M. K.