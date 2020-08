Še vedno evro za liter dizla in bencina

11.8.2020 | 07:30

Regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva sta, potem ko je vlada zvišala trošarine, opolnoči ostali pri enem evru za liter.

Vlada je včeraj na dopisni seji sprejela spremenjeno uredbo o določitvi zneska trošarine za energente, s katero je z današnjim dnem zvišala trošarine za bencine in plinsko olje za pogon.

S spremembo pri trošarinah bosta ceni obeh energentov na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest tudi v prihodnjem 14-dnevnem obdobju ostali pri enem evru za liter, kolikor znašata od 7. aprila.

Bencin je nazadnje manj kot en evro za liter stal aprila 2009, ko je bil pri 0,996 evra za liter, dizelsko gorivo pa je točno en evro za liter stalo marca 2016.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

M. K.; STA