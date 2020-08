Pričakovan porast števila okužb, dve na Dolenjskem; veliko vnosov iz tujine, a Hrvaška ne bo ''rdeča''

11.8.2020 | 12:00

Včeraj so izvedli več testov (1058) in odkrili več okuženih s koronavirusom kot v soboto in nedeljo - potrdili so 17 novih okužb, umrl je en bolnik s covidom-19. Gre za oskrbovanko doma starejših v Hrastniku, ki je bila na zdravljenju v UKC Maribor. Bolnišnično obravnavo potrebuje 23 bolnikov s covidom-19, od tega sta dva na intenzivni negi. Iz bolnišnice so včeraj odpustili eno osebo.

Največ, 7 okužb, so včeraj odkrili v Ljubljani, po eno pa v občinah Koper, Kamnik, Šentjur, Novo mesto, Medvode, Žalec, Šenčur, Grosuplje, Renče - Vogrsko in Starše.

Aktivnih okužb je v Sloveniji trenutno 171, od tega 32 v Ljubljani.

V Sloveniji so doslej potrdili 2272 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 129 bolnikov s covidom-19.

Kacin se je vrnil: »Glavni vir okužb še vedno veseljačenje ali popivanje«

Po daljši odsotnosti se je sicer danes na »koronsko« tiskovno konferenco vrnil šef za informiranje glede covida-19 Jelko Kacin in povzel dogajanje v zadnjih tednih. ''Razmere pri nas so relativno stabilne, znosne, trendi ugodni. To nas navdaja z upanjem, da vračanje z dopustov ne bo prispevalo k širjenju, hitrejšemu kroženju virusa med nami,'' je optimističen nekdanji notranji minister.

Postregel je tudi s številkami, ki kažejo, da je ''Slovenija v precej boljši kondiciji, kot je bila pred mesecem dni''. 7,71 okuženih na 100.000 prebivalcev kaže, da je ''Slovenija zelo zelena, zelo varna''. V epidemiološkem smislu.

Glavni vir okužb je, tako Kacin po podatkih slovenskih epidemiologov, »veseljačenje ali popivanje«, pa naj bodo ''javne ali zasebne, žal pa brez nadzor in pogojev, ki jih je postavil NIJZ''. Od 17 včerajšnjih okužb jih je bilo 7 vnesenih iz Hrvaške, ena pa iz BiH.

Hrvaška na rdečo? Ne!

Kacin je gladko zavrnil govorice, da bi Slovenija 15. avgusta Hrvaška uvrstila na rdeči seznam. Za to ni strokovne podlage, saj se je število okužb na Hrvaškem zmanjšalo. Na obali, zlasti v Istri in v Kvarnerju, pa so razmere zelo ugodne.

Je pa Kacin še enkrat opomnil dopustnike, da se "dosledno izogibajte gneči, v zaprtih prostorih dosledno nosite maske, ves čas skrbite za higieno rok in kašlja, predvsem pa vas prosim, da se izogibate vsem nočnim lokalom in diskotekam."

M. K.