Nesrečo povzročil motorist; bila je na vrtu, ko so jo okradli

11.8.2020 | 11:30

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 12. ure obveščeni o prometni nesreči na Ljubljanski cesti. 34-letni voznik motorja Honda F600 je zaradi nepravilnega prehitevanja z motorjem oplazil osebni avtomobil in padel. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da motorist nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran motor brez registrske tablice in storil še več kršitev cestno prometnih predpisov, med vožnjo tudi ni uporabljal zaščitne čelade. Motor so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Povzročitelj nesreče pijan

Okoli 15. ure se je zgodila prometna nesreča na avtocestnem priključku pri Dobruški vasi. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 35-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v prometno signalizacijo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,85 miligrama alkohola (1,77 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in zaradi vožnje pod vplivom alkohola na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja

Črnomaljski policisti so okoli 22. ure med kontrolo prometa v Gribljah ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 27-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,32 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Po Ljubljanski s poldrugim promilom

V minuli noči so policisti PP Novo mesto na Ljubljanski cesti ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 53-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola (1,66 g/kg). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v skladišče

Med 5. 8. in 10. 8. je v Semiču nekdo vlomil v skladišče podjetja in ukradel več toplotnih črpalk in klimatskih naprav. Škode je za okoli 5000 evrov.

Šla tisočaka vredna žaga

Na območju Ribnice so vlomili v gospodarski objekt, od koder so odnesli motorno žago. Lastnik je oškodovan okoli 1000 evrov.

Bila je na vrtu, ko so jo okradli

V Črnomlju je okoli 12. ure neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalke, ki je bila na vrtu, in vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel denarnico z dokumenti, bančno kartico in denarjem.

Prijeli Maročana

Črnomaljski policisti so pri Bregu pri Sinjem Vrhu izsledili in prijeli državljana Maroka, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Policijski postopek s tujcem še poteka.

