Dolenjski list raste najhitreje

11.8.2020 | 12:05

V uredništvu sicer skrbimo tudi za portal lokalno.si. (foto: arhiv; M. M.)

Novo mesto - Julijski podatki raziskave Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS) kažejo, da se je obisk spletne strani dolenjskilist.si v prejšnjem mesecu povečal za več kot 18 odst., kar je največ med vsemi splošno-informativnimi portali v Sloveniji in četrto največje mesečno povečanje med vsemi analiziranim spletnimi stranmi.

Večjo rast obiska so zabeležili le portali slo-zeleznice.si (101,5 odst.), hedonizem.si (73,7 odst.) in nogomania.com (28,2 odst.). Dolenjskilist.si je v juliju ustvaril skoraj 800.000 prikazov in dosegel več kot 72.000 uporabnikov oz. 5,2 odst. vseh slovenskih spletnih uporabnikov. V povprečju je našo spletno na dan obiskalo več 9000 oseb.

B. B.