FOTO: S policisti, konji in psi nad ''obiralce'' poljščin

11.8.2020 | 14:00

Velikokrat poročamo o tem, kako po vrtovih in njivah plenijo tudi tisti, ki niso niti enkrat prijeli za motiko, ki skratka nimajo prav nobenih zaslug za mamljivo zrele poljščine. Tudi naslednja vest sodi v ta sklop: v Šmihelu v Novem mestu je namreč v noči na ponedeljek nekdo z zelenjavnega vrta potrgal in odnesel okoli 50 kilogramov paradižnika in 5 kilogramov paprike. Čebulo za sataraš je morda prispevala kakšna druga njiva ...

V poletnih mesecih običajno prejmejo več obvestil občanov o tatvinah vrtnin in poljščin, ob tem sporočajo s Policijske uprave Novo mesto, kjer se po lastnih besedah zavedajo, kako takšni ''obiski'' vrtov pomembno vplivajo na občutek varnosti ljudi, pa čeprav gre v večini primerov za manjšo premoženjsko škodo. ''V okviru kadrovskih zmožnosti se s povečano prisotnostjo policistov in drugimi oblikami policijskega dela prizadevamo preprečevati tovrstna dejanja na tistih območjih, kjer je zaznan porast tatvin,'' pravijo na PU.

Poleg policistov občasno patruljirajo tudi policisti vodniki službenih psov in policisti postaje konjeniške policije. Tako so se policistka in policisti Postaje konjeniške policije Ljubljana minuli konec tedna pridružili policistom PU Novo mesto in opazovali polja na območju Velikega Mraševega in Podbočja (PP Krško) ter v okolici Novega mesta.

Še bolj uspešni pa da bodo, če jih bodo ljudje obveščali o sumljivih vozilih in osebah, ki bi jih zaznali tam, kamor ne sodijo, še polagajo na dušo na PU Novo mesto.

M. K.

