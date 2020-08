Vsi testi pri oskrbovancih DSO Novo mesto negativni

11.8.2020 | 13:10

Milena Dular (foto: Rok Nose)

Novo mesto - V Domu starejših občanov Novo mesto so danes potrdili, da je vseh 57 testov pri stanovalcih negovalnega oddelka v domu negativnih. Na negovalnem oddelku je namreč delala zaposlena, pri kateri so v petek potrdili okužbo. Prihodnje dni bodo sicer opravili še drugo testiranje istih stanovalcev in zaposlenih, ki so bili v stiku z okuženo.

Direktorica Doma starejših občanov Novo mesto Milena Dular je povedala, da so sinoči prejeli izide testiranj 56 stanovalcev, danes pa še izid preostalega enega testiranja. Vsi vzeti vzorci so bili negativni, je dodala.

V Domu starejših občanov Novo mesto so sicer po v petek potrjeni okužbi v soboto opravili testiranja še treh sodelavk, ki so bile z okuženo sodelavko v neposrednem stiku oz. v isti izmeni. Vsi trije testi so bili negativni.

Dularjeva je tudi vnovič zagotovila, da za zdaj ne kaže, da bi se kdo od omenjenih stanovalcev počutil slabše oz. da nihče nima kakšnih znakov okužbe.

Takoj po odkriti okužbi so sicer v domu izvedli preventivne ukrepe. Tako je 12 delavk, ki so bile z okuženo v stiku, ostalo doma, negovalni oddelek pa so spremenili v sivo cono.

Dom s 345 varovanci ostaja do nadaljnjega zaprt za obiskovalce.

M. K.; STA