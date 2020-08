V gozdu našel mino; delovna nesreča - poškodoval si je nogo

11.8.2020 | 18:30

Nevarni ostanki v rokah pirotehnika (foto: arhiv)

Danes ob 10.38 uri je v gozdu v bližini naselja Anže, občina Krško, občan našel neeksplodirano minsko eksplozivno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Ljubljanske regije sta minometno mino, kalibra 45 mm, ostanek iz druge svetovne vojne uničila na varnem kraju.

Delovna nesreča

Ob 15.37 si je v Boštanju, občina Sevnica, občan poškodoval nogo pri popravilu mehanizacije. Poškodovanca so na kraju oskrbeli in nato prepeljali v SB Celje reševalci NMP Sevnica.

Zaletel se je v drevo

Ob 14.51 je na cesti Ljubljana - Ribnica v bližini naselja Podpoljane, občina Velike Lašče, voznik z osebnim vozilom na ovinku zapeljal s cestišča in se zaletel v drevo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP in odklopili akumulator na vozilu. Poškodovanega voznika so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.

Preventiva pred poplavami

Ob 16.43 so v naselju Roje pri Čatežu, občina Trebnje, gasilci PGD Trebanjski Vrh ob stanovanjski objekt preventivno namestili protipoplavne vreče.

Iztekalo motorno olje

Ob 17.21 je v Obrtniški ulici v Trebnjem iz tovornega vozila iztekalo motorno olje. Onesnaženo cestišče so počistili gasilci PGD Trebnje.

M. K.