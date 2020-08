Stična mladih v 34 krajih po Sloveniji, tudi v novomeški škofiji

12.8.2020 | 18:10

Stična je vedno privabila na tisoče mladih iz vse Slovenije. (Foto: arhiv DL, J. A.)

Stična - Letošnja, že 39. Stična mladih, bo 19. septembra zaradi novega koronavirusa potekala v 34 krajih po Sloveniji, v vseh šestih škofijah. S tem pa želijo organizatorji zagotoviti največjo možno varnost udeležencev. Mlade tako vabijo, da se dogodka udeležijo na lokaciji, ki je njim najbližja. Za vse obiskovalce je obvezna spletna prijava.

Zaradi omejitev zbiranja in s ciljem zagotavljanja največje možne varnosti udeležencev, bo srečanje mladih katoličanov, na katerem se navadno zbere okrog 5000 mladih, letos razpršeno na več krajev po Sloveniji, je na spletni strani zapisala Slovenska škofovska konferenca (SŠK). Letošnja Stična mladih bo tako potekala na 34 različnih lokacijah po vseh šestih škofijah, znane so tudi lokacije. Njihov seznam je na voljo tudi na spletni strani sticna.net.

Srečanje Stična mladih z izjemo leta 1999, ko je Slovenijo obiskal papež Janez Pavel II., poteka neprekinjeno od leta 1981.

Poiskati najbližjo lokacijo

Mladi so povabljeni, da se Stične mladih udeležijo na sebi najbližji lokaciji. Letos bo za vse obiskovalce obvezna spletna prijava na dogodek, da bodo imeli organizatorji na lokacijah pregled nad številom udeležencev in bodo lahko vzdrževali ustrezne ukrepe.

Zaradi razpršene izvedbe lahko tokrat na srečanju pričakujejo nekatere prilagoditve. Koncert in vsebinski program bosta posneta vnaprej, udeleženci pa si ju bodo lahko ogledali na dan dogodka na katerikoli izmed lokacij. Svete maše bodo po navedbah SŠK potekale lokalno, možen pa bo tudi ogled prenosa iz opatije Stična.

Lokalni organizatorji bodo lahko izbirali oz. organizirali še vrsto ostalih aktivnosti, kot so delavnice, šport, adoracija in ulica. Ustvarjalci Stične mladih v ta namen pripravljajo priročnik z naborom idej in navodili za posamezne aktivnosti, ki ga bodo lokalni organizatorji prejeli na predhodno organiziranih informativnih srečanjih.

Spoštovati ukrepe zaradi covida 19

"Lokalne organizatorje in mlade spodbujamo k čim večji proaktivnosti pri izvedbi Stične mladih ter seveda pozivamo k doslednemu upoštevanju vseh ukrepov po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Hkrati smo jim iskreno hvaležni, da so sprejeli našo pobudo in privolili k sodelovanju pri izvedbi letošnjega srečanja," pravijo ustvarjalci dogodka.

Letošnja Stična mladih bo predvidoma ponujala 14 raznolikih delavnic za vse starostne skupine udeležencev. Posnetke si bo možno po izbiri ogledati na YouTube kanalu Stične mladih. Vsebina in izvajalci delavnic bodo razkriti kmalu na spletni strani in družbenih omrežjih Stične mladih.

L. M.