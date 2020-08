Optika tudi na podeželje: Na Dolenjskem gradijo omrežje RUNE

12.8.2020 | 09:20

Goran Živec, direktor podjetja RUNE Enia d.o.o., Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo Mesto; Jože Kapler, župan občine Škocjan; in Jože Simončič, župan občine Šentjernej (foto: RUNE Enia)

Otočec - Na Otočcu so se te dni začela zemeljska gradbena dela za omrežje RUNE, ki bodo prebivalcem naselij v delih Mestne občine Novo mesto, Šentjerneja, Kostanjevice na Krki, Straže, Škocjana in Šmarjeških Toplic omogočile boljšo povezavo z internetom. Začetku del so prisostvovali tudi predstavniki nekateri od omenjenih občin, so sporočili iz podjetje RUNE Enia d.o.o., ki v Sloveniji vodi projekt RUNE (Rural Network Project), v okviru katerega gradi optično infrastrukturo na podeželskih območjih.

Župani so na Otočcu v roke vzeli lopate in tako simbolno naznanili začetek gradbenih del.

Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto: »Veseli me, da se začenja načrtovana gradnja optične infrastrukture v trinajstih krajevnih skupnosti znotraj naše občine in tudi v sosednjih občinah v regiji. Pokritost s to infrastrukture je danes gotovo eden ključnih razvojnih dejavnikov, kar se je nenazadnje izkazalo tudi v času epidemije. Opremljenost primestnih in podeželskih delov naše občine z odprtim optičnim omrežjem je še en pomemben korak pri zagotavljanju enakovrednih pogojev za razvoj celotne občine. Izvajalcem želim učinkovito izvedbo, ki bo našim občanom čimprej omogočala priklop na novo infrastrukturo.«

Jože Kapler, župan občine Škocjan: »Zagotovo to predstavlja določen napredek, vsi se ga že veselimo, predvsem mlajša generacija. Vemo, da danes brez internetne povezave težko delujemo, predvsem se je to pokazalo v času koronavirus, ko so bile dejavnosti, kot je šola na daljavo, in se je ta manjko zelo pokazal. Tako da upamo, da bo res čim prej prišlo do izgradnje in do samega delovanja.«

Jože Simončič, župan občine Šentjernej: »Šentjernej je pa zelo pomembo podjetniško in kulturno središče in je za nas vitalnega pomena, da imajo vsa naša gospodinjstva in obiskovalci zelo dober signal.«

Goran Živec, direktor podjetja RUNE Enia d.o.o., je dodal: »S pričetkom del na sedaj že tretjem gradbišču v zadnjih mesecih uresničujemo našo vizijo. Medtem ko se mnoga gospodarsko bolj razvita območja Evropske unije trudijo s 30Mbps po starih bakrenih žicah, RUNE daje slovenskemu podeželju optično komunikacijsko infrastrukturo, ki danes zagotavlja zmogljivost 10Gbps. To je več kot 300 krat večja zmogljivost od tega, kar se danes smatra kot infrastruktura nove generacije. Naročnikom se zahvaljujemo za zaupanje, in si želimo odličnega sodelovanja v prihodnje.«

Gradnja na Dolenjskem bo, kot že omenjeno, potekala v šestih občinah, v Mestni občini Novo mesto, Šentjerneju, Kostanjevici na Krki, Straži, Škocjanu ter Šmarjeških Toplicah. Prva etapa gradnje bo tekla od vozlišča v smeri proti naseljem Ratež, Brusnice in Gabrje. Izvajalec predvideva, da bo optična infrastruktura na območju tega dostopovnega vozlišča v celoti zgrajena v roku enega leta. Prvi uporabniki bodo na omrežje priključeni predvidoma letos jeseni.

Omrežje, postavljeno v okviru projekta RUNE, bo omogočalo hitrosti prenosa do 10 gigabitov (Gb) na sekundo. Končni uporabnik pa bo imel možnost proste izbire ponudnika storitev.

Kako do priključka?

Prebivalci podeželskih območij, ki se zanimajo za priključek na optično omrežje, lahko več informacij dobijo na spletni strani www.ruralnetwork.eu ali preko komercialnih predstavnikov podjetja RUNE.

M. K.