FOTO: Nogometašem Krke skorajda uspel popoln preobrat

12.8.2020 | 07:30

Krka in Rudar sta včeraj odprla novo sezono državnega nogometnega prvenstva.

Veselje domačih po izenačenju na 2:2.

Novo mesto - S tekmo med novomeško Krko in velenjskim Rudarjem se je včeraj začela nova sezona državnega prvenstva v drugi nogometni ligi. Ekipi sta se na stadionu Portoval razšli brez zmagovalca. Domači nogometaši so se po zaostanku z 0:2 vrnili v igro in uspeli izenačiti na 2:2, tik pred koncem srečanja pa so imeli celo priložnost za zmago.

Potem ko je bila pretekla sezona v drugi ligi marca zaradi epidemije novega koronavirusa predčasno zaključena, so nogometaši že nestrpno čakali, da po več mesecih premora znova stopijo na igrišče. Krka je včeraj doma gostila Rudar, ki si želi ekspresne vrnitve v prvo ligo. Gostje so si v 11. minuti prvi priigrali nekoliko lepšo priložnost, a je žoga zletela mimo gola. Do konca polčasa nobena ekipa ni resneje ogrozila nasprotnikovega vratarja.

V drugem delu srečanja se je igra razživela. Po igranju z roko v kazenskem prostoru domačih je sodnik pokazal na belo točko, z enajstih metrov pa je bil natančen Damjan Trifković. Izkušeni vezist je bil deset minut zatem vpleten tudi v akcijo za drugo gol Rudarja. Po njegovi podaji je vodstvo gostov podvojil Sandro Jovanović. Kljub zaostanku se Krka ni predala. V 79. minuti je domače v igro z zadetkom vrnil Anis Jašaragič, Novomeščani pa so imeli šest minut zatem lepo priložnost, da s prostega strela z roba kazenskega prostora izid izenačijo, a jim je veselje preprečila vratnica. V 88. minuti so po igri z roko gostujočih igralcev v kazenskem prostoru zapravili še strel z bele točke, izkazal se je velenjski vratar Tomaž Stopajnik. Krka je proti koncu pritisnila na vse ali nič, borbeno in domiselno igro pa so uspeli kronati z zadetkom Ognjena Bubnjevića. Že v sodnikovem podaljšku so krkaši še dvakrat lepo prišli v kazenski prostor gostov, a bili pri zaključnem strelu premalo zbrani.

Preostalih sedem tekem prvega kroga 2. SNL bo na sporedu danes. Krško bo gostovalo v Lendavi, Brežičani pa bodo doma gostili nogometaše Rolteka Doba.

Besedilo in fotografije: R. N.

