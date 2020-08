Turizem, boni in težave z nekaterimi domačimi gosti

12.8.2020 | 14:00

Policisti konec julija na kraju dogajanja v Portorožu (foto: FB Promet za Obalo)

Nekaj dni kasneje so tudi v Ankaranu posredovali policisti. (foto: FB MestoAnkaran)

Poročali smo že o dveh primerih z naše Obale, ko so imeli turistični delavci nemalo težav z obnašanjem romskih gostov - ti so k njim prišli dopustovat s turističnimi boni, potem pa denimo v zabaviščnem parku v Portorožu razbijali inventar, v Ankaranu pa niso želeli poravnati računov v tamkajšnjem avtokampu.

Podobne težave tudi drugod

V kampu Šobec med Lescami in Bledom, kjer letos beležijo velik upad števila gostov, zlasti gostov iz zahodnih držav, ki se ne morejo pri njih ustaviti na poti iz Hrvaške, imajo težave tudi z nekaterimi domačimi gosti, ki niso vajeni bivanja v kampih ter ne sprejemajo njihovih pravil in kulture.

Kot je v sporočilu za javnost zapisal direktor Šobca Uroš Ambrožič, se bo letos število gostov razpolovilo, dobičkov ne bo.

Ob tem pa je opozoril, da turistični boni povečujejo obisk tistih domačih gostov, ki niso tradicionalni kamping turisti. "Ob tem je žal med obiskovalci tudi nekaj takih, ki nimajo ustrezne kulture bivanja in se ne zavedajo, da je v kampu treba bivati tako, da ne motiš soseda," je izpostavil Ambrožič in dodal, da imajo prav s tem v kampu največ težav.

Pomagajo tudi policisti in varnostniki, da le ostali gosti ne bi bili ogroženi

"Vse službe, ki skrbijo za varnost bivanja v kampu, smo podvojili, pomagajo nam tudi policisti in varnostniki, a kljub temu nekatere skupine domačih gostov povzročajo nedopusten nemir in bi brez posredovanja varnostnih služb celo ogrožale bivanje ostalih gostov," je opozoril Ambrožič.

Slovenski Romi množično na Brezje

Dodaten problem jim na Šobcu predstavlja še to, da naj bi pristojne zdravstvene službe prepovedale začasno kampiranje vernikov na Brezjah v obdobju velikega šmarna. Ta je pomemben praznik tudi za slovenske Rome, ki vsako leto v tem času pridejo na Brezje in običajno s svojim pastoralnim vodjem bivajo v kampu na Črnivcu, letos pa iščejo možnosti drugod.

Besede ''ne'' pa ne razumejo ...

"To ne bi bilo nič posebnega, če ne bi bili mnogi od njih obiskovalci, ki ne spoštujejo pravil bivanja v kampu," je navedel Ambrožič in dodal, da so zato v kampu sprejeli nekaj odločitev, ki so jih zahtevali drugi gostje kampa. "Ukrep je na videz preprost. Kdor ne spoštuje pravil bivanja v kampu, pač vanj ne more vstopiti," je izpostavil Ambrožič, a dodal, da zavrnitev pri teh gostih povzroča neupravičeno nezadovoljstvo.

M. K.; STA

