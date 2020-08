Ni bil delavec elektra, a ju je zamotil, medtem ko so drugi plenili po hiši

12.8.2020 | 11:00

Ne bodite preveč zaupljivi do ljudi, ki jih ne poznate, svari policija ... (simbolna slika; arhiv)

Na dvorišče stanovanjske hiše na Velikih Poljanah so se včeraj dopoldne z osebnim avtomobilom pripeljali neznanci. Pod pretvezo, da so delavci elektro podjetja in si zaradi menjave električnega voda ogledujejo teren, je eden izmed njih oškodovanca in oškodovanko zvabil iz stanovanjske hiše na bližnji travnik. Njuno odsotnost so izkoristili ostali nepridipravi, ki so vstopili v odklenjeno hišo, pregledali prostore in ukradli več kosov nakita in dokumente. Oškodovanca sta šele po odhodu neznancev ugotovila, kaj se je zgodilo.

Policisti občanom svetujejo previdnost ob obiskih neznancev, ki si za žrtve izbirajo predvsem starejše, tatvine pa so bolj pogoste v dopoldanskem času. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in plenijo, kar je vrednega oz. zanimivega za njih. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili okradeni. Policisti torej ljudem svetujejo, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas ali ob delu na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi.

Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Izginilo meso iz zamrzovalne skrinje

V Šentjuriju na Dolenjskem je med 10. 8. in 11. 8. nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo in ukradel električni vrtalni stroj in meso iz zamrzovalne skrinje.

Prijeli tri tujce

Črnomaljski policisti so na območju Ručetne vasi izsledili in prijeli tri državljane Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujcem še potekajo.

M. K.