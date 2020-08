Koronavirus v pospešku: novih 31 okužb - po ena v Metliki, Ribnici in Grosupljem; največ med mladimi

12.8.2020 | 12:00

Včeraj so v Sloveniji opravili 1118 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 31 testov. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, se pa jih v bolnišnici zdravi 23, dva potrebujeta intenzivno terapijo.

En bolnik s covidom-19 je bil včeraj odpuščen v domačo oskrbo.

Trenutno je aktivno okuženih 188 ljudi v Sloveniji. Med včerajšnjimi primeri okužb so tri potrdili med zdravstvenimi delavci.

Največ, devet okužb z novim koronavirusom, so včeraj potrdili v Ljubljani. Tri okužbe so potrdili v Celju, po dve v Vipavi in občini Starše. Po eno okužbo so potrdili v 14 občinah (tudi v Metliki, Ribnici in Grosupljem) in pri tujemu državljanu. Največ novih okužb je med mladimi (13) v starostni skupini od 15 do 24 let.

V prestolnici je tudi največ, 40 aktivno okuženih v Sloveniji. Deset aktivno okuženih je v Rogaški Slatini, v drugih občinah manj.

V Sloveniji so doslej potrdili 2303 okužbe s koronavirusom, skupaj je umrlo 129 bolnikov s covidom-19.

M. K.