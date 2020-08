Ponarejanje listin v postopkih za HE Mokrice?

12.8.2020 | 13:00

Vizualizacija HE Mokrice (vir: HESS)

Ljubljana/Mokrice - Društvo za preučevanje rib Slovenije je policiji naznanilo domnevni poskus onemogočanja društva v postopkih, povezanih z izgradnjo hidroelektrarne Mokrice na spodnji Savi. Šlo naj bi za kaznivo dejanje ponarejanja listin, s katerimi se naj bi to odpovedalo statusu stranskega udeleženca, so zapisali v današnji izjavi za medije.

V društvu so zapisali, da bi morali biti kot stranski udeleženec vključeni v postopke za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice in da so z ministrstva za okolje in prostor ta teden prejeli uradni odgovor, katerega priloga je njihov domnevni dopis, s katerim društvo preklicuje svojo zahtevo za vključitev v integralni postopek.

Ta dopis je po navedbi društva ponarejen, na njem sta ponarejena logotip in podpis predsednice ter argumentacija.

Dopis po njihovem navaja, da se odpovedujejo statusu stranskega udeleženca, saj naj bi šlo "za vnaprej izgubljeno bitko". "Dopis, ki ima vidne znake neavtentičnosti in že na videz ni primerljiv z dopisi društva, smo predali policiji z naznanitvijo kaznivega dejanja ponarejanja listin," je še sporočilo društvo za preučevanje rib.

Omenjeno društvo je sicer s pritožbo upravnemu sodišču marca lani doseglo, da je morala Agencija RS za okolje predlani izdano okoljevarstveno soglasje za gradnjo hidroelektrarne Mokrice vrniti v vnovični postopek in dodelavo.

Projekt mokriške hidroelektrarne, zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, je sicer minister za okolje in prostor Andrej Vizjak nedavno uvrstil na seznam t. i. pomembnih državnih naložb za zagon gospodarstva po epidemiji novega koronavirusa, za katere morajo državni organi skladno z interventnim zakonom prednostno izdajati mnenja, soglasja in druge akte.

M. K.; STA