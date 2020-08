Puščala cisterna s kurilnim oljem

13.8.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 19.44 uri je na Novomeški cesti v Straži v kurilnici stanovanjske hiše puščala cisterna s kurilnim oljem. Kurilno olje se je iztekalo v lovilni bazen, iz katerega so ga gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenja Straža izčrpali, ostanek olja na dnu bazena pa posuli z vpojnim sredstvom. Iz poškodovane cisterne so prečrpali še okoli 1500 litrov kurilnega olja. Preventivno so pregledali kanalizacijska jaška. Do onesnaženja okolja ni prišlo.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 11.15 so gasilci PGD Radeče nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe iz reševalnega vozila v stanovanje na Titovi cesti v Radečah.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz ulice Pod obzidjem ter Levstikove in Kržičnikove ulice v Brežicah, da bo danes med 7.30 in 14.00 uro občasno motena dobava vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU, izvod Levo.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEVC;

- od 10:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROD;

- od 12:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAZNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA VINODOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Krško Bohoričeva - nizkonapetostni izvod Gasilski dom predvidoma med 8. in 12. uro.

M. K.