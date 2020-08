Termoelektrarna Brestanica sredi obširne montaže opreme

13.8.2020 | 08:40

Foto: Termoelektrarna Brestanica

Brestanica - Pri izgradnji novih plinskih blokov 2x53 MW oziroma zamenjavi plinskih blokov PB1-3, v sklopu katerega gradijo drugi nadomestni plinski agregat PB7, so sredi obsežne montaže opreme, sporočajo iz Termoelektrarne Brestanica. Trenutno poteka montaža v začetku avgusta dobavljenega 60 metrov visokega dimnika, ki ga tvorijo štirje segmenti, dolžine približno 15 metrov. Prav tako aktivno poteka montaža na ostalih segmentih glavne tehnološke opreme, ki je bila dostavljena na lokacijo TEB in postavljena na temelj v mesecu maju.

Poleg glavne tehnološke opreme potekajo dela na pomožnih tehnoloških sistemih, potrebnih za obratovanje plinske turbine (dovod goriva, hladilni sistem itd.), zaključujejo se dela na visokonapetostni opremi, kjer so za dodatno polje razširili GIS stikališče, vgradili nov transformator in 110 kV kabelsko povezavo.

Montaža bo zaključena predvidoma do sredine letošnje jeseni, ko ji bodo sledila hladna in vroča testiranja, funkcionalni preizkusi, tehnični pregled in na koncu še poskusno obratovanje.

S tem uspešno stopajo proti zaključku izgradnje dveh novih plinskih blokov, s čimer bodo povečali skupno zmogljivost elektrarne na 404 MW, še sporočajo iz Brestanice.

M. K.