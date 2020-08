V brežiški bolnišnici brez novih okužb med zaposlenimi

13.8.2020 | 10:00

Brežiška bolnišnica ostaja pri dveh okuženih zdravnikih. (Foto: SB Brežice)

Brežice - V splošni bolnišnici Brežice, kjer so imeli v preteklih tednih primere okužb z novim koronavirusom med zaposlenimi, se okužba ni širila naprej. Tako se je v Brežicah zaključilo pri okužbi dveh zdravnikov.

V brežiški bolnišnici so, kot smo poročali, v juliju potrdili okužbo pri dveh zdravnikih, ki sta 15. in 16. julija delala na tamkajšnji urgenci in sta se okužila od bolnice. Sedem zaposlenih, ki so bili prav tako v stiku z bolnico, so večkrat testirali, a so bili vsi testi negativni.

M. K.