Brežičani in Krčani igrišče zapustili sklonjenih glav

13.8.2020 | 09:20

Slika je ilustrativna (Foto: R. N.)

Brežice, Krško - Poročali smo, da so nogometaši Krke v torek igrali neodločeno z Rudarjem. Včeraj so prvo tekmo v letošnji sezoni odigrale še preostale ekipe v drugi slovenski nogometni ligi. Krčani so na gostovanju v Lendavi izgubil z 0:2, prav tako so poraz zabeležili Brežičani, ki so doma gostili nogometaše Rolteka Doba.

Tekma v Brežicah je potekala pod novimi žarometi, ki so jih lani uredili v sklopu posodobitve celotnega kompleksa nogometnega stadiona. Na klopu Roltka je sedel nekdanji trener Brežičanov Simon Sešlar, ki se je že v deseti minuti razveselil zadetka Luke Gajiča, po uspešno izvedeni enajstmetrovki pa so gostje devet minut zatem vodstvo podvojili. Domači so morali v prvem polčasu še enkrat pobrati žogo iz svoje mreže, in sicer je bil v 27. minuti natančen Denis Petrovič. Posavci so po odmoru z zadetkom Agona Pajazitija znižali zaostanek na 1:3, a preobrat jim ni uspel. Zmago gostov je z golom v 60. minuti potrdil Nejc Levec.

Tudi Krčani, ki so pred novo sezono precej spremenili ekipo, so z igrišča v Lendavi odšli sklonjenih glav. Prvi polčas se je sicer končal brez zadetkov, v 50. minuti pa so Prekmurci povedli, zadel je Meshack Izuchukwu Ubochioma. Vse dvome o zmagovalcu je v 84. minuti razblinil Jaka Bizjak, ki je izkoristil napako krške obrambe in z nekaj sreče podvojil domačo prednost.

2. SNL, 1. krog:

KRKA - RUDAR VELENJE 2:2 (0:0)

NAFTA 1903 - KRŠKO 2:0 (0:0)

PRIMORJE eMUNDIA - DRAVA PTUJ 2:0 (1:0)

FUŽINAR VZAJEMCI - BRDA 6:0 (2:0)

VITANEST BILJE - KALCER RADOMLJE 0:4 (0:2)

ŠMARTNO 1928 - JADRAN DEKANI 0:5 (0:3)

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - TRIGLAV KRANJ 0:1 (0:0)

BREŽICE TERME ČATEŽ - ROLTEK DOB 1:4 (0:3)

Lestvica:

1. Fužinar Vzajemci 1 1 0 0 6:0 3

2. Jadran Dekani 1 1 0 0 5:0 3

3. Kalcer Radomlje 1 1 0 0 4:0 3

4. Roltek Dob 1 1 0 0 4:1 3

5. Nafta 1903 1 1 0 0 2:0 3

. Primorje eMundia 1 1 0 0 2:0 3

7. Triglav Kranj 1 1 0 0 1:0 3

8. Krka 1 0 1 0 2:2 1

9. Rudar Velenje 1 0 1 0 2:2 1

10. Beltinci Klima Tratnjek 1 0 0 1 0:1 0

11. Drava Ptuj 1 0 0 1 0:2 0

12. Krško 1 0 0 1 0:2 0

13. Brežice Terme Čatež 1 0 0 1 1:4 0

14. Vitanest Bilje 1 0 0 1 0:4 0

15. Šmartno 1928 1 0 0 1 0:5 0

16. Brda 1 0 0 1 0:6 0

R. N.