Hudo opečena ženska v smrtni nevarnosti, policisti iščejo njenega partnerja

13.8.2020 | 10:35

Policisti so bili sinoči obveščeni o incidentu na območju Grosupljega, kjer je bila huje opečena 44-letna ženska. Poškodovano je na dvorišču našel njen sin. Odpeljali so jo v UBKC Ljubljana, njeno življenje pa je ogroženo. Kako se je poškodovala, še ni znano. Prav tako niso znane druge okoliščine dogodka in policisti še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila.

V povezavi s tem na širšem območju Grosuplja policisti iščejo pogrešano osebo, partnerja poškodovane ženske.

M. K.