Trčil in pobegnil. Nato pa napihal skoraj poldrugi promil

13.8.2020 | 11:30

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 15. ure obveščeni o prometni nesreči v Brestanici, kjer naj bi na parkirnem prostoru voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in odpeljal s kraja nesreče. Pobeglega 73-letnika so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,62 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli so mu kombi

Nekaj po 18. uri so krški policisti pri Gorici ustavili voznika kombiniranega vozila Citroen jumper. 23-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,49 miligrama alkohola. Kombi so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo je v Jelšah na območju PP Krško nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit in lastnike oškodoval za okoli 1300 evrov.

Na Šentjernejski cesti v Novem mestu je neznanec iz gostinskega lokala ukradel tobačne izdelke in menjalni denar. Škode je za okoli 250 evrov.

M. K.