V kombiju Ukrajinca 26 tujcev

13.8.2020 | 10:50

Policisti so v noči na četrtek na območju kraja Kalce - Naklo ustavili kombi nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža 26 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 26-letnemu osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s 17. državljani Pakistana, šestimi državljani Bangladeša in tremi državljani Afganistana pa še potekajo.

Med koruzo Afganistanca

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so na podvozju odkrili dva državljana Irana, predali so ju hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, v enem izmed vagonov, natovorjenih s koruzo, našli dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli. Predali so ju hrvaškim varnostnim organom.

Še 18 tujcev

Policisti so na območju Velikih Malenc, Boršta (PP Brežice), Preloke, Dalnjih Njiv (PP Črnomelj), Cerovega Loga (PP Šentjernej) in Novega mesta izsledili in prijeli še 18 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z devetimi državljani Afganistana, sedmimi državljani Bangladeša, državljanom Pakistana in državljanom Maroka še potekajo.

