Še 29 okužb; na seznamu Črnomelj, Ribnica, Ivančna Gorica in Kostanjevica na Krki; v DSO NM spet testiranja

13.8.2020 | 12:00

Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 856 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 29. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 19 oseb, dve sta potrebovali zdravljenje v intenzivni enoti. V domačo oskrbo so odpustili pet bolnikov.

Največ okuženih je med mlajšimi, po 11 jih je v starostnih skupinah med 15 in 24 let in med 25 in 34 let.

Trenutno je v Sloveniji 193 aktivno okuženih oseb, nove okužbe pa so včeraj potrdili v 21 občinah. Največ so jih potrdili v Mestni občini Ljubljana, in sicer pet. Po dve okužbi so potrdili še v občinah Ribnica, Domžale, Slovenj Gradec in Črnomelj. Po eno okužbo so potrdili v občinah Kranj, Celje, Ilirska Bistrica, Ig, Koper, Trbovlje, Ivančna Gorica, Nova Gorica, Sežana, Škofja Loka, Tržič, Borovnica, Duplek, Kostanjevica na Krki, Kungota in Piran.

V Novem mestu spet na testiranje

V Domu starejših občanov Novo mesto, kjer so v petek potrdili primer okužbe pri zaposleni, bodo danes ponovno testirali 57 stanovalcev negovalnega oddelka, kjer je okužena delala in 13 zaposlenih, ki so bili z njo v stiku in so v samoizolaciji. Pri prvem testiranju so bili vsi vzeti brisi negativni. Vsi stanovalci in zaposleni se sicer počutijo dobro in nimajo znakov okužbe, je povedala direktorica doma Milena Dular.

M. K.