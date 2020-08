Prazni hiši sta kupili romski družini, ki zdaj tam živita, domačini napovedujejo peticijo

13.8.2020 | 14:30

Ponikve (foto: M. L.)

Rože na Jurkovičevem dvorišču (foto: Kristjan Brajdič)

Vrtni palčki prinašajo srečo. Ta je na vrtu Mirjane. (Foto: M. L.)

Ponikve - Brežiška obcestna vas leži blizu slovensko-hrvaške meje. Domačinom najbrž ni vseeno, da so nekatere hiše v vasi ostale prazne. Naravnost zaskrbljeni pa so nekateri, kot pravijo, zato, ker prazne hiše na Ponikvah spet dobivajo stanovalce. Hišo Ponikve številka 2 in hišo Ponikve številka 4 je kupila romska družina in vas od takrat živi z vprašanjem, ali se bo prišlekom uspelo dovolj hitro vživeti in vključiti v življenje vasi.

MIR

Zakaj bi se človek danes priselil v tako vas? »Sem smo prišli, da bi imeli boljše življenje, kot smo ga imeli tam,« je rekla Mirjana Primožič, katere družina stanuje v eni od praznih hiš na Ponikvah. Pred tem so živeli v Mirni Peči.

Med domačini je bilo slišati, da je najbrž z dvorišča te hiše slišati po vsej vasi zelo glasno glasbo. »Glasbo imamo za sebe. Ni preveč na glas,« je rekel Kristjan Brajdič.

Mirjana ima sedem otrok. Mož je zaposlen. Družina dobiva socialno podporo. Hčerka bo šla v prvi razred, nekateri že hodijo v šolo. Kako bo, če bo tudi jeseni pouk potekal na daljavo? Mirjana meni, da to za otroke ne bi smel biti prevelik problem, saj igrajo igrice na telefonih in se znajdejo s temi napravami.

Kristjan je bežno omenil morje. Šli bi potem, ko se bodo stvari tam na morju umirile, je rekel. Slišal je namreč, da so nekateri letos v Portorožu povzročali težave. »To ni v redu, delati take probleme,« je rekel Kristjan.

iPhone

Na sosednjem dvorišču nas je sprejel trinajstletni Emiro Jurkovič. Njegova družina je že pred časom kupila eno od praznih hiš na Ponikvah. Njegova mama je bila zelo zadržana, da bi povedala kaj o tem, kje so stanovali prej, ali so bili na Rimšu, preden so kupili to hišo na Ponikvah.

V družini so štirje otroci. »Če bi bila zdaj sveta noč. In bi bila smrečica, kaj naj bi bilo na tej smrečici? Kaj si želite?« »Najnovejši telefon Samsung«, »ta novi ajfon, ja, ajfon, iPhone se napiše,« so vroče želje izpovedovali otroci, od katerih nekateri svoja leta štejejo šele z nekaj prsti ene roke.

NEGOTOVOST

Vaščani pravijo, da niso vedeli, da bodo prazne hiše imeli Romi. Oni se bodo morali prilagoditi nam, pravijo nejevoljni. Zakaj ne bi Romov krška občina naselila na svojem območju, namesto da so prišli sem? Menda še povprašujejo za nakupe praznih hiš v tukajšnjih krajih.

Ponikve pa napovedujejo tudi peticijo za odselitev Romov iz vasi.

Veliko podrobneje v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.