Grozljivka v okolici Grosuplja: Z bencinom naj bi jo polil in zažgal mož

13.8.2020 | 13:10

Partnerja žrtve iščejo tudi s helikopterjem ... (simbolna slika; arhiv)

Poročali smo, da se v ljubljanskem UKC za življenje bori 44-letna ženska, ki jo je hudo opečeno na dvorišču našel njen sin. Kot poroča portal Svet24, naj bi ji po neuradnih podatkih hude poškodbe zadal njen mož. Še vedno ga iščejo.

Na delu naj bi bil njen mož

Po neuradnih podatkih portala naj bi se incident zgodil v Mali Račni pri Grosupljem. Žrtev, menda zaposlena pri znanem slovenskem odvetniku, naj bi sinoči okoli 20. ure prišla domov. Tam naj bi jo pričakal njen mož, z bencinom polil tako njo kot avtomobil ter oba zažgal. Peš naj bi nato odšel neznano kam, iskali naj bi ga po okoliških gozdovih.

Njeno življenje je ogroženo

44-letnico so prepeljali v ljubljanski klinični center, njeno življenje je ogroženo. Na ljubljanski policijski upravi so povedali, da še ne vedo, kako je prišlo do poškodb, prav tako jim še niso znanega druge okoliščine dogodka. Obvestila, kot so dejali, še zbirajo.

So pa potrdili, da iščejo pogrešano osebo, torej partnerja poškodovane ženske. Tudi s helikopterjem.

M. K.