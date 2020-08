AVDIO: Prva tekma pod novimi žarometi

14.8.2020 | 08:30

Urejanje pomožnega igrišča

Nova razsvetljava glavnega igrišča

Brežice - Sredina nogometna drugoligaška tekma v Brežicah (Brežičani so gostili nogometaše Rolteka Doba in izgubili z 1:4) je potekala pod žarometi nove razsvetljave, ki je bila urejena v letu 2019 kot del fazne posodobitve celotnega kompleksa nogometnega stadiona. V skladu z navodili Nogometne zveze Slovenija navijačev in gledalcev na stadionu sicer ni bilo. Letos pa Občina Brežice nadaljuje posodobitev stadiona z izgradnjo pomožnega igrišča z umetno travo in ureditvijo pripadajoče razsvetljave, pomožno igrišče bo na voljo za uporabo predvidoma do konca tega leta.

Kot je dejal župan občine Brežice Ivan Molan, želi občina izboljšati pogoje za vadbo nogometa, s katerim se ukvarja približno 300 otrok in mladih. Ker igra brežiški nogometni klub v 2. nogometni ligi, so novo osvetlitev glavnega igrišča postavili v skladu s standardi, ki veljajo za tekme v 1. in 2. ligi. V lanskem decembru izvedena razsvetljava omogoča kakovostno osvetlitev tudi za televizijske prenose, pravijo na občini.

Stadion se spreminja naprej

Letos občina, kot omenjeno, nadaljuje večfazno investicijo posodobitve nogometnega stadiona z izgradnjo pomožnega igrišča z umetno travo in ureditvijo pripadajoče razsvetljave v skupni vrednosti 835.000 evrov (610.000 evrov za igrišče z umetno travo in 225.000 evrov za razsvetljavo). Za investicijo je občina pridobila sofinanciranje v višini 50.000 evrov iz naslova Fundacije za šport.

V letu 2018 je bilo prestavljeno glavno nogometno igrišče z naravno travo in zgrajen avtomatski namakalni sistem ter postavljene lovilne mreže, prenovljene so bile tudi sanitarije (za okoli 100.000 evrov). Hkrati je občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za celovito obnovo kompleksa stadiona (travnate površine). Lani je občina uredila razsvetljavo glavnega nogometnega igrišča v vrednosti 495.000 evrov, od tega je pridobila za 150.000 evrov sofinancerskih sredstev od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Nogometne zveze Slovenije.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o posodobitvi stadiona Župan Ivan Molan o posodobitvi stadiona

