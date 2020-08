Sršeni, insekti - in delo za gasilce

14.8.2020 | 07:05

Če nas obletava sršen, ohranimo mirno kri, saj brezglavo mahanje verjetnost pika precej poveča, pravijo tisti, ki se na to spoznajo ... (foto: arhiv)

Včeraj ob 18.57 so v Bukošku, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Ob 19.40 so gasilci PGE Krško v Spodnjem Starem Gradu, občina Krško, odstranili potencialno škodljive insekte iz sobe stanovanjskega objekta.

Ob 20.30 pa so v Ločah, občina Brežice, spet bili na delu gasilci PGD Obrežje - tako kot v prvem primeru so odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Gorel avto

Ob 21.52 je na Trati v Kočevju na travnati površini gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz dela Jesenic na Dolenjskem, da bo danes med 7. in 9. uro motena dobava vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 12:00 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE, izvod 4. KOMUNALA-VODOVOD.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod Gornja Bušinja vas-Mali vrh;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod Dolnja Bušinja vas.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP Z. D. ČRNOMELJ, na izvodu CESTA DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 11.15 in 13.45 uro na območju TP Rimš, Straža, Mikote, Zaloke Rimš, Straža Rimš, med 10.30 in 11. uro ter med 14. in 14.30 uro na območju TP Zaloke AC ter med 7. in 10. uro na območju TP Mlin Katič.

M. K.