DSO Novo mesto: Vsi testi negativni; dom še en teden zaprt; ''Ravnali smo odgovorno''

14.8.2020 | 09:50

Direktorica DSO Novo mesto Milena Dular zadovoljna ob odgovornem ravnanju svojih zaposlenih (foto: arhiv; Rok Nose)

V Domu starejših občanov Novo mesto so včeraj opravili drugo testiranje pri vseh 57. stanovalcih, ki bivajo na oddelku, na katerem je delala sodelavka, pri kateri je bila ugotovljena okužba z novim koronavirusom. '' Z veseljem sporočamo, da so bili vsi testi negativni,'' so se nam danes oglasili iz DSO.

Prav tako so vzeli bris vsem 13. zaposlenim, ki so bili v stiku z okuženo sodelavko. Tudi pri njih so bili vsi testi negativni.

Še en teden zaščitni ukrepi

Po priporočilu epidemiologinje bodo iz preventivnih razlogov na oddelku še en teden veljali zaščitni ukrepi, spremljali bodo zdravstveno stanje stanovalcev, zaposlenih in ravno tako bo dom še en teden zaprt za obiskovalce.

Če se v tem času ne bodo pojavile nove nepredvidene situacije, bodo predvidoma od 24. avgusta dalje dom ponovno odprli za obiskovalce. Vse pa bo potekalo v skladu s strokovnimi priporočili in navodili, kar pomeni, da bodo morali biti obiski napovedani in časovno omejeni ter ob upoštevanju vseh preventivnih, zaščitnih ukrepov, sporočajo iz DSO.

''Ravnali smo odgovorno''

''Pomembno je izpostaviti odgovorno ravnanje sodelavke, ki je upoštevala preventivne ukrepe, ki jih izvajamo v domu in takoj, ko je pri sebi opazila znake koronavirusa, obiskala zdravnika'', še poudarjajo v Domu starejših občanov Novo mesto. Pomembno pri tem pa je tudi, da so imeli ekipe izobražene za preprečevanja okužb in dovolj zalog kakovostne osebne varovalne opreme za zaposlene.

''Najpomembnejši so pravočasni prvi ukrepi, če želimo preprečiti, da se okužba razširi. Ob vseh naporih, ki smo jih vložili v zajezitev možnosti širjenja okužbe, upamo, da bomo tako mi kot ostali domovi, ki se srečujejo s podobno situacijo, deležni ustrezne sistemske in finančne podpore s strani države,'' še dodajajo v DSO Novo mesto.

M. K.