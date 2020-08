Včeraj potrjenih 37 okužb, pet v naši regiji

14.8.2020 | 12:30

Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 937 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 37 primerov. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 18 oseb, tri so potrebovale zdravljenje v intenzivni enoti. V domačo oskrbo so odpustili štiri bolnike s covidom-19.

Tudi včeraj so največ okužb z novim koronavirusom potrdili v Ljubljani (11), v ostalih občinah (23) pa so potrdili po primer ali dva. Prvič so okužbo potrdili v občinah Braslovče in Muta. Največ aktivno okuženih, 50, je v Ljubljani, po 10 aktivno okuženih imajo tudi v Kranju in Celju. V ostalih občinah imajo manj kot deset aktivno okuženih.

V novomeški občini so včeraj potrdili dve okužbi, po eno pa v sevniški, grosupeljski in ribniški občini.

Okužbe včeraj niso potrdili med zaposlenimi v zdravstvu ali domovih za starejše, so pa potrdili en primer okužbe med oskrbovanci domov. Gre za novo okužbo v domu za starejše v Hrastniku.

Največ na novo okuženih je iz starostne skupine med 15 in 24 let, in sicer 12. Še osem jih je iz starostne skupine med 25 in 34 let, šest pa iz starostne skupine med 35 in 44 let.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v Sloveniji 213 aktivno okuženih oseb. Do sedaj je bilo skupaj potrjenih 2369 okužb, umrlo pa je 129 bolnikov s covidom-19.

M. K.