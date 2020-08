Poskušal povoziti policista

14.8.2020 | 11:30

Policisti PP Metlika so včeraj okoli 12. ure nadzirali promet na regionalni cesti na območju Gradca in ustavljali osebni avtomobil, na katerem ni bilo registrskih tablic. Ko je voznik zmanjšal hitrost in zavil desno, je policist stopil do vozila, takrat pa je kršitelj nenadoma zapeljal proti njemu in pospešil vožnjo. Policist je se je v zadnjem trenutku uspel rešiti tako, da se je odrinil od pokrova motorja, kljub temu pa ga je kršitelj zadel s stranskim ogledalom in nato s pospešeno hitrostjo pobegnil s kraja.

Policista sta zapeljala za njim, ga ustavljala s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov ni upošteval, nadaljeval je nevarno vožnjo, prehiteval druga vozila, potem pa s ceste zapeljal na travnik in v gozd.

Policisti PP Črnomelj in PP Metlika so 33-letnega moškega iz Sovinka izsledili in mu odvzeli prostost. Ugotovili so, da je pristojno sodišče zoper moškega zaradi preteklih kaznivih dejanj izdalo odredbo za prisilno privedbo na prestajanje zaporne kazni, zato so ga privedli v Zavod za prestajanje kazni zapora Novo mesto. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in bodo osumljenca kazensko ovadili. Avtomobil so zasegli, o številnih kršitvah cestno prometnih predpisov pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče. Grozi mu globa v višini 3440 evrov.

Vlomi in tatvine

V Šahovcu na območju PP Trebnje je v noči na četrtek nekdo vlomil v večnamenski objekt in ukradel plinski žar, zvočnik, več pločevink piva in okoli 40 evrov. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Z dvorišča stanovanjskega objekta na Florjanovem trgu v Novem mestu je včeraj med 14. in 17. uro nekdo odpeljal električni skiro znamke Xiaomi. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Med tovorom štirje Afganistanci

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so v tovornem delu odkrili štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Še 33 tujcev

Policisti so na območju krajev Sinji vrh, Miklarji, Zorenci, Sinji vrh (PP Črnomelj) in Gorenjega Vrhpolja (PP Šentjernej) izsledili in prijeli 33 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 11 državljani Bangladeša, desetimi državljani Afganistana, sedmimi državljani Pakistana in petimi državljani Maroka še niso zaključeni.

