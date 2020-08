Smrt v gozdu: Bil je v mrtvem kotu, zajel ga je z gozdarskimi kleščami

14.8.2020 | 11:50

Delo v gozdu je eno najzahtevnejših in najbolj nevarnih opravil. (simbolna slika; Bobo)

Simbolna slika (arhiv DL)

Poročali smo že o včerajšnji smrtni nesreči pri delu v gozdu. S Policijske uprave Novo mesto pojasnjujejo, da so bili nekaj pred 12. uro smo bili obveščeni o nesreči v gozdu na območju Dolnjega Ajdovca. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov je 50-letni moški s tovornim vozilom s priklopnikom in nameščenim hidravličnim dvigalom nakladal hlodovino na tovorno vozilo, v neposredni bližini pa sta bila tudi 41-letni in 66-letni moški, ki sta merila hlodovino za odvoz.

Ko je 50-letnik s kleščami dvigoval enega izmed hlodov, je zajel tudi 66-letnega moškega, katerega naj ne bi videl, saj je bil v mrtvem kotu. Takoj je razprl klešče, skupaj z 41-letnikom sta hudo poškodovanemu moškemu nudila prvo pomoč in ga oživljala, vendar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Ogleda sta se udeležila tudi okrožna državna tožilka in preiskovalni sodnik, ki je za pokojnega odredil sodno obdukcijo. Na kraju je bil tudi pristojni inšpektor Inšpektorata RS za delo. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

M. K.