Za HE Mokrice postopek prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave - prvič v Sloveniji

14.8.2020 | 17:00

Andrej Vizjak (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Mokrice - Ministrstvo za okolje in prostor je 5. julija začelo postopek prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave za projekt hidroelektrarne (HE) Mokrice. Gre za prvi tovrstni primer v Sloveniji. Vlada bo odločitev sprejela v 60 dneh od popolnega gradiva, kot to določa zakon o ohranjanju narave, so povedali na okoljskem ministrstvu.

"To je prvi tovrstni primer v Sloveniji, saj do sedaj določba zakona o ohranjanju narave ni bila uporabljena. Gre za pravno možnost, ki jo omogoča evropskega habitatna direktiva," so pojasnili. Ta določa, da država izvede izravnalne ukrepe za zagotovitev varstva usklajenosti Nature 2000, če je treba določen projekt kljub negativni presoji posledic za območje izvesti iz nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa. O njih mora obvestiti Evropsko komisijo.

Kot so zagotovili, ministrstvo ne načrtuje novih postopkov prevlade. "V postopkih pa vzpodbuja, da se plani, programi in projekti izvajajo na način, da so cilji Nature 2000 evropskega ekološkega omrežja in tudi vsi drugi okoljski cilji, kot so varstvo voda, kulturne dediščine, zraka, izpolnjeni. Če so proučene vse variante in ni drugih možnih rešitev, se lahko pristopi k tovrstnim postopkom," so dodali.

Tudi za hidroelektrarne na srednji Savi?

A po neuradnih informacijah Dnevnika ministrstvo tak postopek načrtuje tudi za hidroelektrarne na srednji Savi. To je napovedal tudi okoljski minister Andrej Vizjak, ki je, kot so spomnili, za njihov Objektiv dejal: "Za umestitev tega projekta bi morali izvesti postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. To omogoča več evropskih direktiv in to počnejo vse države, še največ Nemčija, mi pa tega očitno ne znamo, saj v zadnjih petih, 10 letih takega postopka nismo izpeljali."

Za HE Mokrice na spodnji Savi morajo pristojni organi v integralnem postopku izdati gradbeno dovoljenje, saj je del tega postopka presoja vplivov na okolje, ki je nujno potrebna v postopku prevlade druge javne koristi. Ministrstvo je Društvu za preučevanje rib Slovenije, ki je bilo stranski udeleženec v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, ta status podelilo tudi v postopku prevlade javne koristi, navaja Dnevnik.

Društvo naznanilo ponarejanje listin

V društvu si prizadevajo, da jih ministrstvo kot stranske udeležence vključi tudi v integralni postopek. A, kot so sporočili v četrtek, so v uradnem odgovoru ministrstva prejeli prilogo z njihovim domnevnim dopisom, v katerem preklicujejo to zahtevo, za katerega se je izkazalo, da je ponarejen. Društvo je nato policiji naznanilo domnevni poskus onemogočanja društva v postopkih, povezanih z gradnjo HE Mokrice.

Spomnimo: v verigi HE na spodnji Savi je nezgrajena ostala še HE Mokrice, a je upravno sodišče lani po pritožbi Društva za preučevanje rib Slovenije okoljevarstveno soglasje za njeno gradnjo vrnilo v postopek in dodelavo. DZ je konec aprila v tej zgodbi sprejel noveliran zakon, da začne upravni organ obravnavati zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja s presojo vplivov na okolje brez predložitve lastniške ali druge stvarne pravice na nepremičninah, a ob pogoju, da investitorji predložijo dokazila, še preden se izda gradbeno dovoljenje.

M. K.; STA