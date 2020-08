FOTO: Gorelo na Cesti bratov Milavcev v Brežicah; v breznu našli bombe

14.8.2020 | 18:25

Danes ob 13.12 je gorelo na Cesti bratov Milavcev v Brežicah - zaradi iskre, ki je preskočila, je zagorela izolacija, ogenj pa se je razširil na dva bližnja objekta, stanovanjsko hišo in pa vrtno lopo. Zaradi hitrega posredovanja so gasilci PGD Brežice-mesto, Brežice-okolica, Bukošek, Cerina, Mihalovec, Skopice in Obrežje požar lokalizirali in pogasili v celoti. Na obeh objektih je poškodovano ostrešje, na hiši pa tudi izolacija. Gasilci so tudi s termovizijsko kamero pregledali vse objekte. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Brežice-okolica.

Čistili brezno, našli bombe

Sinoči ob 19.17 uri so pri Podstenicah, občina Dolenjske Toplice, jamarski reševalci pri čiščenju brezna našli neksplodirana ubojna sredstva. Pripadnika Jamarske reševalne službe RC Novo mesto in pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so iz brezna varno odstranili šest ročnih bomb, en ojačevalec eksplozije in en naboj, vse iz obdobja druge svetovne vojne, italijanske izdelave. Nevarne najdbe so na kraju uničili Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije.

Sršenje gnezdo v krušni peči

Ob 13.24 so v Čanju, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz krušne peči v stanovanjskem objektu.

Pomagali onemoglemu

Zjutraj ob 7.25 so v Dragatušu, občina Črnomelj, gasilci PGD Dragatuš ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vhodna vrata v stanovanjsko hišo in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, da so nudili pomoč onemogli osebi.

