Protokol za obvladovanje covida-19 v domovih za starejše sredi septembra

15.8.2020 | 11:00

Protestu proti neurejenim razmeram v času epidemije so se konec aprila pridružili tudi zaposleni v DSO Novo mesto. (foto: arhiv DL)

Valerija Lekić Poljšak (foto: arhiv DL)

Delovna skupina za covid-19 pri ministrstvu za delo je v tem tednu nadaljevanja pogovore o oblikovanju protokola za naslednji val covida-19 v socialnovarstvenih zavodih. Srečanja so se tokrat udeležili tudi predstavniki skupnosti socialnih zavodov. Sodelujoči so se razšli v optimističnem vzdušju, protokol naj bi dokončno uskladili do sredine septembra.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič je po srečanju izrazil zadovoljstvo, da je sestanek potekal v polni sestavi. "Našli smo veliko rešitev, ki so v dobro stanovalcev in zaposlenih," je poudaril na novinarski konferenci po srečanju.

Poleg ministrstva in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so se sestanka med drugim udeležili tudi predstavniki skupnosti centrov za usposabljanje, varstveno-delovnih centrov in izvajalci pomoči na domu.

Predsednica skupščine skupnosti socialnih zavodov Valerija Lekić Poljšak (sicer direktorica DSO Črnomelj) je pojasnila, da so že na torkovem srečanju s strokovno vladno skupino opredelili ključne strokovne elemente, ki so dotlej preprečevali sodelovanje. To so predstavili tudi na tokratnem sestanku in Lekić Poljšakova verjame, da bodo na tej podlagi našli skupne rešitve, ki bodo vsem v korist.

Ena od možnosti je namestitev okuženih v negovalne bolnišnice

"Želeli bi si, da bi sistemsko uredili obravnavo starejših uporabnikov iz vseh socialnovarstvenih zavodov," je povedala. Ena od možnosti je namestitev okuženih v negovalne bolnišnice, ki so že predvidene.

V skupnosti se zavedajo, da morajo biti v domovih tudi sive cone. Opozarjali pa so na strokovne smernice oz. zahteve zanje. Za sivo cono je bila namreč predvidena enoposteljna soba, a je v Sloveniji zelo malo takšnih prostorskih možnosti. Prav tako so se dogovorili za krizne načrte, ki morajo obstajati v vseh socialnovarstvenih zavodih. Krizni tim tako v osmih urah naredi načrt nadaljnje obravnave, je povedala Lekić Poljšakova.

Tudi državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je izrazila zadovoljstvo nad srečanjem v polni sestavi, saj je le to pot za izboljšanje razmer za oskrbovance domov za starejše. Prenos splošnih strokovnih navodil v prakso je po njenih besedah včasih zahteven, zato so se danes dogovorili za nekatere rešitve, ki pa jih bodo v prihodnjih tednih še dodatno razdelali.

Virus se ne meni za pravne podlage

"Virus se ne meni za pravne podlage, ustavijo ga lahko le maske oz. zaščitno vedenje," je povedala Bregantova. Po njenih besedah je zelo pomembno najti rešitve, ki bodo virus obvladale, da bi jeseni lahko začeli delovati tako, da se kot družba "ne bomo popolnoma ustavili in da bo žrtev tega virusa čim manj".

O vprašanju obravnave okuženih stanovalcev domov za starejše je sicer na torkovi vladni novinarski konferenci spregovorila tudi infektologinja Mateja Logar. Med drugim je poudarila, da je dom za starejše za nekoga dom in ne nekaj prehodnega. Težko bi bilo razumeti, da bi nekoga, ki ima svojo sobo, ki je navajen na ljudi, ki zanj skrbijo, premeščali v neke slabše bivalne pogoje, kontejnerje ali celo telovadnice, takrat ko bo okužen, a ne bo za v bolnišnico, je dejala.

"Iz povsem človeškega gledišča to vsekakor ni najboljša rešitev in je treba stremeti k temu, da domovi nekako uspejo zorganizirati tri cone in se držati priporočil, ki so veljavna," je prepričana.

M. K.; STA