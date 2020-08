Martin Zaviršek se ob prijetju ni upiral

15.8.2020 | 08:10

Martin Zaviršek (foto: PU Ljubljana)

Mala Račna - Policisti so sinoči okoli 22. ure v Mali Račni v Občini Grosuplje prijeli 47-letnega Martina Zavirška, ki so ga od srede iskali v povezavi s poškodbami njegove 44-letne partnerke. Zaradi suma kaznivega dejanja so mu odvzeli prostost, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil v povezavi z dogodkom, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Zavirškovo partnerko je v sredo zvečer na dvorišču poškodovano našel sin, od takrat pa je bil pogrešan tudi njen partner Zaviršek. Kako se je partnerica poškodovala, sicer uradno še ni znano, neuradno pa naj bi jo partner polil z bencinom in zažgal v avtomobilu, ko je prišla iz službe. Storilec naj bi s kraja dogodka zbežal v bližnji gozd v natikačih, ki so jih pozneje našli v bližini.

Na policiji so navedli, da se Zaviršek ob prijetju ni upiral.

M. K.