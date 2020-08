Neurje: voda zalivala hiše, veter lomil drevesa in odkrival strehe, udarila tudi strela

15.8.2020 | 09:00

Simbolni sliki (arhiv DL)

Del Slovenije od meje z Italijo pa vse do Koroške je včeraj popoldne zajelo neurje. Gasilci so imeli polne roke dela z odpravljanjem posledic. Zvečer se je nebo najprej zneslo nad Dolenjsko, nato se je pomaknilo še nad Posavje. Poročila regijskega operativnega centra za obveščanje so si takole sledila:

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Ob 20.26 je v Gotni vasi v Novem mestu voda zatekala na podstrešje stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so začasno sanirali streho in preprečili zatekanje.

Ob 21.16 je v Gradcu, občina Metlika, močan veter razkril del strehe stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Gradac so ponovno namestili manjše število strešnikov.

Ob 22.23 je v Šmihelu, občina Novo mesto, močan veter odtrgal sekundarno folijo s strehe, s katero je bilo začasno pokrito ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so folijo ponovno namestili in pritrdili.

Vetrolom

Ob 20.06 je na cesti Črnomelj-Stranska vas pri Vražjem kamnu v občini Črnomelj podrto drevo oviralo promet. Drevo je razžagal in odstranil delavec cestnega podjetja.

Ob 20.24 je na cesti Gradac-Stranska vas pri Semiču, občina Semič, podrto drevo oviralo promet. Razžagal in odstranil ga je delavec cestnega podjetja.

Drevo je bilo ob 21.25 tudi na cesti Sela pri Šentjerneju-Mali Ban, občina Šentjernej. Posredoval je delavec Javnega podjetja EDŠ Šentjernej.

POSAVJE

Ob 20.38 je neurje z močnim dežjem in vetrom zajelo občino Sevnica. Posredovali so gasilci PGD Sevnica ki so iz dveh objektov izčrpali meteorno vodo.

Ob 20.52 je neurje z močnim dežjem in vetrom zajelo občino Brežice. Gasilci PGD Brežice so odstranili vejo z daljnovoda, gasilci PGD Kapele pa so pregledali prostore stanovanjskega objekta po udaru strele - ta je v naselju Rakovec v hiši poškodovala električno napeljavo.. Dežurni vzdrževalci cest so odstranili podrta drevesa s cest. Dežurni delavci Elektro podjetja pa so odstranili podrta drevesa in vzpostavili nemoteno oskrbo s električno energijo zaradi izpadov daljnovodov.

Nesreča na AC

Ob 21.14 sta na avtocesti Drnovo-Ljubljana pri kraju Zaloke, občina Krško, trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč poškodovancem do prihoda reševalcev, pomagali pri odstranjevanju in nakladanju vozil in počistili cestišče. Reševalci NMP Brežice so poškodovane na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Dva ukleščena v pločevini

Danes zjutraj ob 6.44 je na lokalni cesti v Grosuplju voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila na bok. V vozilu sta bili ukleščeni dve osebi. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali mesto nesreče ter s tehničnim posegom iz vozila rešili osebi in ju predali reševalcem.

M. K.