Pred nami eden prometno najbolj obremenjenih vikendov - tudi zaradi koronavirusa

15.8.2020 | 09:40

MMP Obrežje (foto: arhiv DL)

Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih vikendov tega poletja. Povečan promet je zaradi praznika Marijinega vnebovzetja pričakovati predvsem na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško, opozarjajo na Darsu in Prometno-informacijskem centru. Dodatne zastoje bi lahko povzročil tudi poziv Avstrije, naj se državljani nujno vrnejo iz Hrvaške.

Zelo visoko gostoto prometa je tako pričakovati predvsem danes dopoldne. Ceste bodo po napovedih Prometno-informacijskega centra ostale obremenjene tudi v nedeljo, ko se v nekaterih državah končajo počitnice, v ponedeljek je pričakovati tudi povečano število tovornih vozil.

Pa še nadzor prometa in potnikov zaradi novega koronavirusa ...

K zastojem lahko pripomore tudi nadzor prometa in potnikov zaradi novega koronavirusa. Iz Hrvaške je ves konec tedna pričakovati dodatno okrepljen promet po petkovem pozivu Avstrije državljanom, naj spričo vse slabše epidemiološke situacije zapustijo državo. Od ponedeljka bodo namreč odsvetovana potovanja na Hrvaško.

Obvezno testiranje za vse, ki prihajajo iz Hrvaške, z današnjim dnem uveljavlja tudi Srbija, ki je enak ukrep sprejela še za Severno Makedonijo, Bolgarijo in Romunijo. Italija je že v četrtek uvedla obvezno testiranje vseh potnikov iz Hrvaške.

Omejitve ob vračanju z nekaterih območij uvajajo tudi nekatere druge države. V Veliki Britaniji je od danes obvezna 14-dnevna samoizolacija za vse, ki se med drugim vračajo iz Francije in Nizozemske. Že v petem so številni Britanci hiteli proti domu - vlaki prek predora pod Rokavskim prelivom so bili polno zasedeni, o navalu so poročali tudi s trajektov.

Dars je ob napovedani gneči na cestah še opozoril, da so v petek sprostili promet skozi obnovljeno cev predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici. Napovedujejo, da naj bi predvidoma najpozneje v nedeljo zvečer promet skozi obe predorski cevi potekal brez omejitev.

Po opozorilih Prometno-informacijskega centra še vedno poteka prenova pomurske avtoceste med Mursko Soboto in Turniščem, kjer promet poteka dvosmerno po eni strani avtoceste.

M. K.; STA