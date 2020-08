Suhokranjci peš na Brezje, med pohodniki tudi župan

15.8.2020 | 15:30

Skupina sedmih Suhokranjcev, ki se je tudi letos podala na pohod na Brezje.

Žužemberk - V četrtek točno opoldan, ko so zazvonili cerkveni zvonovi, se je skupina sedmih Suhokranjcev iz žužemberškega trga odpravila peš na Brezje, kamor bodo prišli v nedeljo zjutraj. Nato se bodo udeležili svete maše in se po kosilu s kombijem vrnili domov.

Pohodnike smo ujeli ravno pred odhodom na približno 110 kilometrov dolgo pot. Vsi so bili zelo dobro razpoloženi in pripravljeni na nov izziv. »Letos poteka že dvanajsti pohod na Brezje. Lahko rečemo, da je postal že tradicionalen. Vsako leto je sicer nova izkušnja, nova dogodivščina. Trasa ni zahtevna, hodimo po utečeni poti, čeprav smo se na prvih pohodih kar malo lovili, kje bi šli. Zdaj se poslužujemo kolesarskih, stranskih in makadamskih poti, ki niso prometne,« je povedal Andrej Murn, ki zadnje dve leti tudi organizira podvig. Kot še dodaja, je zanj nekaj najlepšega, da se zbere skupina ljudi in se peš odpravi k sveti maši na Brezje. Marko Gliha je imel čevlje zavezane okoli rame. Na vprašanje zakaj, je najprej v smehu odgovoril, da zaradi odpustka. Nato pa je bolj v resnem tonu nadaljeval, da zelo rad hodi bos in da bo vztrajal, dokler ga ne bodo začeli podplati preveč boleti. »Če bi šli po travi, bi šel celo pot bos,« je še dodal.

Ideja o pohodu na Brezje se je pred leti razvila v Konjerejskem društvu Suha krajina, kajti nekateri člani so se s konji želeli odpraviti do osrednjega slovenskega romarskega središča. A ko so se pogovarjali, da bi podvig uresničili, so prišli tudi do zamisli, kaj pa, če bi se do bazilike Marije Pomagaj odpravili kar peš. Deset let je nad organizacijo pohoda bdel današnji župan Jože Papež, ki se je tudi tokrat priključil skupini. »Že po desetem pohodu sem dejal, da sem s tem zaključil. A sem se lani iz zaobljube, da če bom zmagal na lokalnih volitvah, ponovno udeležil pohoda. Letos pa so me znova prepričali,« je povedal župan, za katerega bo to prijeten odklop od vseh obveznosti. »Direktor občinske uprave Tomaž Hrastar mi je sicer naročil, naj telefon pustim na občini, a sem ga vseeno vzel s sabo. Vsaj za kakšno sliko narediti,« je še povedal Papež.

Prvi dan so prepešačili do Grosuplja, včeraj do Medvod, danes pa načrtuje priti do Podbrezja, kjer bodo prespali, jutri zjutraj pa bodo naredili še nekaj kilometrov do končnega cilja. Z avtomobilom jih tudi letos zaradi varnosti, če bi kdo omagal ali če bi nekomu nenadoma postalo slabo, spremlja Primož Hrovat, ki jim pripelje tudi vodo.

