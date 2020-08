Iščejo pogrešano osebo; helikopter dvakrat poletel

15.8.2020 | 18:30

Simbolna slika (foto: arhiv)

Danes dopoldne ob 10.54 uri sta na cesti Bič-Žužemberk pri odcepu za Babno Goro v občini Trebnje trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje ter jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na poškodovanih vozilih in z vpojnim sredstvom posuli izlite motorne tekočine. Delavca Komunale Trebnje sta očistila cestišče.

Iščejo pogrešano osebo

Ob 14.56 so v Vavti vasi, občina Straža, zaradi iskanja pogrešane osebe gasilci PGD Vavta vas s tehničnim posegom odprli zaklenjen bivalni kontejner.

Dvakrat pomoč helikopterja

Ob 12.30 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu medicinske ekipe UKC Ljubljana poletela v Brežice in iz tamkajšnje bolnišnice prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Ob 17.01 pa je posadka z vojaškim helikopterjem z dežurno ekipo HNMP poletela v Kočevje in od tam obolelo osebo prav tako prepeljala v ljubljanski UKC.

Sršenje gnezdo v dimniku



Ob 14.13 so gasilci PGD Sevnica v Jablanici, občina Sevnica, iz dimnika vikenda odstranili sršenje gnezdo.

M. K.