AVDIO: Olajšali pot do gradbenega dovoljenja

Olajšali pot do gradbenega dovoljenja

16.8.2020 | 10:00

4 izredna seja (foto: L. Uhan, Občina Mirna)

Mirna - Mirnski občinski svetniki so na 4. izredni seji v tem mandatu sprejeli obvezni razlagi občinskih prostorskih aktov. Z njima omogočajo investitorjem izgradnjo objektov skladno z načrti in stanjem na terenu, sporočajo z občine.

Za Občinski prostorski načrt so sprejeli obvezno razlago, da ko je na posamezni enoti urejanja prostora določenih več ureditvenih enot, je izbira načina oblikovanja svobodna, ne glede na namembnost predvidenega objekta. Na območju, ki ga ureja OPPN Poslovno-industrijsko območje Mirna, zaradi oblike določenih parcel in nezmožnosti ureditve lastništva postavitev objektov ni mogoča v skladu z zakoličbenimi točkami, zato so svetniki sprejeli razlago, ki bo omogočila postavitev objektov tudi na takih parcelah, če se s tem ne ruši koncept OPPN.

»Z obvezno razlago popravkov OPN in OPPN omogočamo, da bodo investitorji prišli čim hitreje do gradbenega dovoljenja, tako za izgradnjo poslovnega prostora kot tudi za gradnjo večstanovanjskih objektov, ki jih na Mirni težko pričakujemo že kar nekaj časa. Obvezna razlaga občinskega prostorskega načrta v praksi pomeni to, da bomo samo potrdili tisto, kar je že jasno, in sicer, da lahko investitor za gradnjo izbere prosto obliko videza in ureditve samega prostora, tako da bo obvezna razlaga omogočila investitorju, da bo pridobil gradbeno dovoljenje, ki mu je bilo v prvi fazi zavrnjeno,« je povedal župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Poleg omenjene obvezne razlage OPN, ki jo je sprožila želena gradnja novih večstanovanjskih objektov na Sokolski ulici, je občinski svet s sprejeto obvezno razlago OPPN Poslovno-industrijsko območje Mirna omogočil zasebnemu investitorju gradnjo poslovnega objekta glede na stanje na terenu, saj kupljena parcela ne omogoča vzporedne postavitve poslovnega objekta, kot jo zahteva OPPN.

M. K.

