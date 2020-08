FOTO: Klopotec že odmeva po gorici

16.8.2020 | 12:30

Klopotec od včeraj stoji v vinski gorici Gorenjska gora.

Gorenja vas pri Mirni, Zagorica - Stara tradicija veleva, da se na veliki šmaren oz. dan Marijinega vnebovzetja po vinorodnih območjih postavlja klopotce, da bi ti z ropotom odganjali ptiče in druge nadloge, ki bi utegnile ogroziti letino. Tako so to leseno napravo včeraj postavili tudi v Gorenjski gori blizu Gorenje vasi pri Mirni in tudi v vinski gorici Trniče pri Zagorici.

Ta čas že začenja grozdje zoreti in da bi ga obvarovali, so klopotci med vinogradi nepogrešljivi. »Vsako leto se vinogradniki Gorenjske gore, ki smo člani Vinogradniškega turističnega društva Čatež pod Zaplazom, dobimo na ta dan in na tako imenovanem Lemurjevem trgu, na najvišji točki naše vinske gorice, postavimo klopotec. To tradicijo negujemo že 25 let, prvič smo klopotec postavili avgusta 1996,« je povedal Miran Jurak, eden od organizatorjev dogodka. Da klopotec brezhibno deluje, skrbi njegov gospodar, zadnjih pet let je to Henrik Urbič. »Skrbim, da je primerno ohranjen in da deluje, ko ga postavimo. Če je potrebno, kakšno stvar med letom popravim in premažem z lakom, saj dež in sonce naredita svoje, ko je v funkciji.«

Danes so se sicer ptiči že precej navadili ropot, ki ga oddajajo klopotci, a kot pravijo organizatorji, je namen takšnega dogodka predvsem druženje in negovanje tradicije. »Klopotec naznanja začetek jeseni, ko vinogradnik konča z deli v vinogradu in ko se začne novo strokovno delo v vinskih kleteh, od česar je odvisna kvaliteta letine,« je še dodal Jurak, sicer tudi predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Po njegovih besedah bodo mnogi vinogradniki zaradi spomladanske pozebe in kasneje še toče potrgali precej manj grozdja kot prejšnja leta. »A večina vinogradnikov ima še kar nekaj stare zaloga, zato menim, da bo vina dovolj.«

Dogodka so se med drugim udeležili tudi mirnski podžupan Zoran Remic ter aktualna cvičkova princesa Maja Vovko in kralj cvička Andrej Grabnar.

Klopotec poje tudi v vinski gorici Trnič

Klopotec so včeraj prvič postavili tudi v vinski gorici Trnič.

Prvič pa so klopotec včeraj postavili v vinogradniški gorici Trnič. Kot je dejal pobudnik tega dogodka Janez Božič, sta nekega večera s sosedom Francijem Anžičkom sedela v vinogradu in se spraševala, ali bo padala toča. »Če je ne bo, moramo nekaj narediti za to, sem takrat dejal. Ker poznam druge gorice, je padla ideja, da bi tudi pri nas v viski gorici Trnič, od koder je lep razgled, postavili klopotec. Ugotovila sva, da imamo enega starega, ki sva ga dala obnoviti. O dogodku sva obvestila ostale vinogradnike, ki so bili vsi navdušeni,« je povedal Božič. Na postavitvi klopotca se je zbralo kar nekaj tamkajšnjih vinogradnikov, med drugim je prišel tudi Anton Povše, ki je vinogradnik že tri desetletja. Kot pravi, bo letos letina polovična, saj je bila spomladi pozeba in kasneje še toča. Skrbi pa ga tudi, kako bo zdaj z zorenjem in boleznijo vinske trte.

Kot je še povedal, je v njihovi gorici devet vinogradnikov, vendar opaža, se vinogradi kar opuščajo, saj jih nekateri starejši ne zmorejo več obdelovati, mladi pa največkrat nimajo časa, da bi nadaljevali delo.

Besedilo in fotografije: R. N.

