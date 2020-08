Krka odpravila Triglav, Brežice remizirale

16.8.2020 | 09:30

Nogometaši Krke (foto: arhiv DL; R. N.)

Nogometaši Fužinarja so v 2. krogu 2. slovenske lige še drugič zmagali in zadržali vodilno mesto na lestvici. Tokrat so na Ptuju premagali Dravo s 3:2. Drugo zmago je dosegla tudi Nafta, ki je z 2:0 odpravila novinca v ligi Primorje. Jadran in Brežice sta se razšla z 0:0, Kalcer iz Radomelj je doma izgubil proti Šmartnemu 1928 z 0:1, velenjski Rudar pa z 1:2 proti Biljam. Krka je na zadnji včerajšnji tekmi s 3:1 odpravila Triglav.

Danes bosta še tekmi Brda - Beltinci in Krško - Roltek Dob.

- sobota, 15. avgust:

JADRAN DEKANI - BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ 0:0

* Dekani, brez gledalcev, sodniki: Kovačič, Kasapović in Mikača.

* Strelci: /.

* Jadran: Jurca, Močić, Hadžić (od 46. Koprivica), Zyba, Meštrić, Kene (od 90. Peroša), Klavora, Vitezica, Perhavec, Zonta (od 61. Šop), Piciga (od 61. Kašiković).

* Brežice: Kruljac, Urh, Sokler, Jurečič, Martić, Judež (od 68. Ribič), Lipec, Rešetič (od 83. Miftari), Božič, Pajaziti (od 89. Jovanović), Felja.

* Rumeni kartoni: Zonta, Vitezica; Martić, Sokler, Božič.

* Rdeči karton: Martić (81.).

KALCER RADOMLJE - ŠMARTNO 1928 0:1 (0:1)

* Radomlje, gledalcev 24, sodniki: Perić, Habibović in Habuš.

* Strelec: 0:1 Križnik (19.).

* Kalcer: Šugić, Blaić, Jazbec, Zabukovnik, Nuhanović, Cerar (od 77. Golob), Ihbeisheh (od 83. Brolih), Nikolić (od 77. Đuzić), Trdin (od 65. Pogačar), Merlin (od 46. Varga), Guček.

* Šmartno 1928: Lojen, Pesjak, Verhovšek, Bukšek, A. Vezaj (od 65. Danijel), Trop (od 74. Kerić), F. Vezaj (od 52. Džumhur), Melavc (od 52. Barič), Križnik, Hrastnik, Trap.

* Rumeni kartoni: Nikolić, Pogačar, Zabukovnik, Guček; Hrastnik, Barič, Trap, Bukšek, Pesjak.

* Rdeči karton: /.

RUDAR VELENJE - VITANEST BILJE 1:2 (0:0)

* Velenje, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Povšnar in Brezovar.

* Strelci: 0:1 Breganti (68.), 0:2 Perko (86./11 m), 1:2 Lelić (90./11 m).

* Rudar: Stopajnik, Kašnik, Trifković, Črnčič, Halilović, Panadić, Hrovat (od 60. Lelić), Ovsenek, Jovanović, Vošnjak (od 57. Žurga), Martinovič (od 78. Bokšan).

* Bilje: Lipičar, Tavčar, Batič, Šturm (od 70. Štrukelj), Doplihar (od 78. M. Žižmond), Slavec (od 57. Marc), Matić (od 78. Bragato), L. Žižmond, Pušnar, Breganti, Perko.

* Rumeni kartoni: Hrovat, Ovsenek, Pušnik; Tavčar, Breganti, Pušnar.

* Rdeča kartona: Trifković (39.), Pušnar (90.).

DRAVA PTUJ - FUŽINAR VZAJEMCI 2:3 (0:1)

* Ptuj, gledalcev 10, sodniki: Čontala, Herženjak in Špur.

* Strelci: 0:1 Florjanc (13.), 1:1 Marcius (54.), 2:1 Nelson (76.), 2:2 Potokar (78.), 2:3 Trdina (79.).

* Drava: Milić, Kryeziu (od 44. Aganović), Marcius (od 89. Turković), Nelson, Montie, Rogina, Lukić-Grančić, Martinčević, Gassmann, Ninkovic Quintana, Piras.

* Fužinar: Marčič, Potokar, Fasvald (od 90. Driessen), Horvat, Prša (od 73. Pipuš), Ćoralić, Kovač (od 65. Malešević), Florjanc, Trdina, Grubelnik, Tsivelekidis.

* Rumeni kartoni: Gassmann, Martinčević, Piras; Grubelnik, Kovač, Potokar, Marčič, Pipuš.

* Rdeča kartona: Grubelnik (90.), Nelson (90.).

NAFTA 1903 - PRIMORJE EMUNDIA 2:0 (1:0)

* Lendava, gledalcev 10, sodniki: Vivod, Kordež in Horvat.

* Strelca: 1:0 Ubochioma (23.), 2:0 Bolla (51.).

* Nafta 1903: Galoši, Pirtovšek, Bolla, Bizjak, Oštrek (od 66. Drk), Körmendi, Novinič, Paku, Ubochioma (od 82. Fekete), Židan, Vinko (od 88. Pozsgai).

* Primorje: Štrukelj, A. Kuraj (od 88. Kočevar), Džuzdanović, Zavnik (od 46. L. Kodermac), Curk, Leban, Dedić, Nagode, J. Kodermac (od 46. Debenjak), J. Kuraj (od 88. Kopatin), Škarabot (od 13. Kocjančič).

* Rumeni kartoni: Körmendi, Drk, Fekete; A. Kuraj, Leban, Kocjančič.

* Rdeči karton: /.

KRKA - TRIGLAV 3:1 (1:0)

* Novo mesto, brez gledalcev, sodniki: M. Jug , Černe in T. Jug.

* Strelci: 1:0 Parris (1.), 2:0 Vešner Tičić (58.), 3:0 Huč (61./11 m), 3:1 Hasanaj (87.).

* Krka: Pintol, Bedek, Filipčič (od 76. Hrka), Dušak (od 81. Jakopović), Vrandečič, Kastreve (od 50. Brekalo), Huč, Kambič, Jašaragič, Parris (od 81. Brekalo), Vešner Tičić (od 76. Bubnjević).

* Triglav: Čadež, Brkić, Ahmetaj (od 74. Hasanaj), Gajić, Petric (od 90. Idrizi), Arh Česen, Pokorn, Rogelj, Ivetić (od 57. Kumer), Zlatkov, Ćerimagić (od 57. Vuković).

* Rumeni kartoni: Brkić, Zlatkov, Gajić.

* Rdeči karton: Kumer (60.).

- nedelja, 16. avgust:

17.00 BRDA - BELTINCI KLIMA TRATNJEK

18.30 KRŠKO - ROLTEK DOB

* Lestvica:

1. Fužinar Vzajemci 2 2 0 0 9:2 6

2. Nafta 1903 2 2 0 0 4:0 6

3. Jadran Dekani 2 1 1 0 5:0 4

4. Krka 2 1 1 0 5:3 4

5. Kalcer Radomlje 2 1 0 1 4:1 3

. Roltek Dob 1 1 0 0 4:1 3

7. Primorje eMundia 2 1 0 1 2:2 3

8. Triglav Kranj 2 1 0 1 2:3 3

9. Vitanest Bilje 2 1 0 1 2:5 3

10. Šmartno 1928 2 1 0 1 1:5 3

11. Rudar Velenje 2 0 1 1 4:5 1

12. Brežice Terme Čatež 2 0 1 1 1:4 1

13. Beltinci Klima Tratnjek 1 0 0 1 0:1 0

14. Krško 1 0 0 1 0:2 0

15. Drava Ptuj 2 0 0 2 2:5 0

16. Brda 1 0 0 1 0:6 0

STA; M. K.