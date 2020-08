V nesreči z delovnim strojem umrl otrok

16.8.2020 | 11:30

Simbolna slika (foto: arhiv)

Policisti so bili v petek dopoldne obveščeni, da se je v okolici Litije na gozdni poti okoli 40 metrov v globino prevrnil delovni stroj, na katerem je bil poleg 44-letnega voznika še otrok. Oba sta padla iz stroja, pri tem pa je otrok (po poročanju nekaterih medijev gre za 10-letno deklico) zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Voznik je bil lažje poškodovan, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Potem ko so policisti opravili ogled kraja dogodka, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državni tožilec, nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli na Policijski upravi Ljubljana.

Vlomili v trgovino

V Grosupljem so neznanci vlomili v specializirano trgovino ter ukradli

denar. Po prvi oceni je nastalo za okoli 3.000 evrov škode.

S ceste in v drevo

Včeraj okoli 7. ure se je na cesti med Brinjami in Grosupljem zgodila

prometna nesreča, ko je voznica osebnega vozila zaradi prevelike hitrosti

zapeljala s ceste in trčila v drevo. Pri tem sta se s sopotnikom lažje poškodovala. Policisti so povzročiteljici izdali plačilni nalog.

M. K.