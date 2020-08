Včeraj manj testiranj in manj okužb (15); na avstrijski meji jutri že strožji ukrepi za potnike iz Hrvaške

16.8.2020 | 12:30

V Sloveniji so včeraj opravili 382 testiranj na novi koronavirus in potrdili 15 okužb. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 17 bolnikov, štirje so potrebovali intenzivno nego. Iz bolnišnice so odpustili enega bolnika.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo včeraj v Sloveniji 236 aktivno okuženih oseb. Doslej je bilo v naši državi skupno potrjenih 2416 okužb, umrlo je 129 bolnikov s covidom-19.

Največ, to je sedem novih okužb, je bilo včeraj potrjenih v občini Ljubljana, kjer je trenutno 63 aktivnih primerov okužbe. Po na novo potrjenih primerih sledi občina Tržič, kjer sta bili včeraj potrjeni dve novi okužbi, po eno novo okužbo pa so potrdili v občinah Celje, Šmarje pri Jelšah, Koper, Trbovlje, Vodice in Žiri.

Med okužbami, potrjenimi včeraj, je bilo največ (5) potrjenih v starostni skupini od 15 do 24 let. Štiri okužbe so bile potrjene v starostni skupini od 45 do 54 let, tri v skupini od 35 do 44 let, dve v starostni skupini od 55 do 64 let in ena v starostni skupini od pet do 14 let, še kažejo podatki Sledilnika.

Kurz svari, da virus prihaja "z avtomobilom"

V Avstriji so v zadnjih 24 urah zabeležili 191 novih okužb z novim koronavirusom, kar je v primerjavi z dnevom pred tem, ko so poročali o več kot 300 novih okužbah, znaten upad. Avstrijski kancler Sebastian Kurz pa je danes posvaril pred širjenjem virusa iz držav Zahodnega Balkana, ki da v Avstrijo prihaja "z avtomobilom", torej z dopustniki.

Avstrija je že napovedala strožje ukrepe ob vračanju potnikov iz Hrvaške, ki bodo začeli veljati v ponedeljek. Ti bodo morali predložiti negativen test na koronavirus, ki ne bo starejši od 72 ur. Kdor ga ne bo imel, bo moral test opraviti v roku 48 ur od povratka, do rezultatov pa ostati v karanteni.

Kurz je v izjavi za novinarje dejal, da "virus v Avstrijo prihaja z avtomobilom", s čimer je posvaril pred skrb vzbujajočimi razmerami v državah Zahodnega Balkana, ki so hkrati tudi zelo priljubljene destinacije med Avstrijci, ki potujejo na morje.

Kurz se je obenem zavzel tudi za okrepljen nadzor na mejah, ki naj bi ga izvajalo zdravstveno osebje.

Avstrijsko ministrstvo za zdravje je že v petek odredilo izvajanje izboljšanega zdravstvenega nadzora na mejah z Italijo, Slovaško, Slovenijo in Madžarsko.

M. K.; STA