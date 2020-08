Zaviršek utemeljeno osumljen poskusa umora partnerke; motiv - maščevanje

16.8.2020

Martin Zaviršek (foto: PU Ljubljana)

Ljubljana/Grosuplje - Po doslej zbranih obvestilih policije je 47-letni Martin Zaviršek, ki so ga v petek zvečer po dveh dneh iskanja prijeli v Mali Račni v Občini Grosuplje, utemeljeno osumljen kaznivega dejanja poskusa umora. Osumljen je, da je po prepiru z vnetljivo tekočino polil 44-letno partnerko in jo zažgal. Njeno življenje je ogroženo. Osumljeni je od danes v priporu.

Policisti so bili v sredo zvečer obveščeni, da je bila na območju Grosuplja huje opečena 44-letna ženska, ki jo je na dvorišču našel njen sin. Odpeljali so jo v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, njeno življenje je ogroženo.

V povezavi z dogodkom so nato policisti iskali njenega 47-letnega partnerja, ki so ga po obvestilu občanov v petek zvečer prijeli v Mali Račni. Moškega, ki se prijetju ni upiral, so policisti danes privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor.

Po do sedaj zbranih obvestilih je 47-letnik utemeljeno osumljen kaznivega dejanja poskusa umora. Motiv za dejanje je glede na sedaj znane podatke maščevanje, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, kjer nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

