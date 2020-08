Motorist padel in obležal pod cesto; padel tudi kolesar

16.8.2020 | 18:20

Simbolni sliki (arhiv)

Zgodaj popoldne ob 13.25 uri je na cesti blizu naselja Stari trg ob Kolpi, občina Črnomelj, padel motorist in obležal pod cesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri prenosu ponesrečenega do reševalnega vozila, odklopili akumulator ter povlekli motor z pomočjo vitle na cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V Brežicah padel kolesar

Ob 11.51 se je na Cesti prvih borcev v Brežicah pri padcu poškodoval kolesar. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

M. K.